5 июля 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине обсудили заявление представителя ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родиона Мирошника о том, что встреча в «нормандском формате» с участием Соединенных Штатов Америки, а также Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) могла бы дать шанс на перезапуск мирного диалога.

Оксана Переможенко, , 19:40 — REGNUM Встреча в «нормандском формате» с участием Соединенных Штатов Америки, а также Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) могла бы дать шанс на перезапуск мирного диалога. Об этом 5 июля написал представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению представителя ЛНР, конструктивного и действенного диалога, как в «нормандском», так и в Минском форматах, на сегодняшний день нет. Также политик отметил, что все переговорные процессы сознательно блокированы украинской стороной на процедурных вопросах и что украинские власти сводят переговоры к ничего не значащей имитации процесса. При этом представитель ЛНР отметил, что конструктивной основой такой встречи должна стать приверженность всех ее потенциальных участников Минским соглашениям «и понимание их безальтернативности на данный момент».

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие указали на то, что представители ДНР и ЛНР обязательно должны принимать участие в переговорах. Были и те, кто выступил против участия республик Донбасса в переговорном процессе.

«Вот сейчас, возможно, и сработает капкан, который в свое время поставил сам Зе, когда говорил, что в переговорах должны участвовать представители ДНР, ЛНР, потом от этой идеи сами отказались… А что теперь скажут, если согласятся страны «четверки» плюс США? Что на этот раз придумают? Тезис «с террористами не ведем переговоры» не пройдет… Хотя Зе решение об этом самостоятельно принимать не будет, — постепенно начинают появляться результаты встречи Джо [Байден] — Путин…» — написал Владимир Р.

Бойцы армии ДНР © СВ ДНР

«Если все участники конфликта действительно хотят мира, то почему бы и нет? По-моему, в данном случае главное результат! Зеленский когда-то говорил, что ради мира готов договариваться и с Богом, и с чертом! Вот это тот самый случай! Встретиться и поговорить. Потому что если выяснять, кто тут «террористы», кто чьи «марионетки» (как утверждает украинская пропаганда — О. П.) и т. д., то этой войне конца не будет!» — отметила Татьяна М.

«Они — участники конфликта! Они обязательно должны присутствовать на переговорах!» — пишет Сергей К.

«Зеленскому же не нравится, когда без него его женят, вот и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, то есть ДНР и ЛНР — О. П.) хотят решать сами свою судьбу», — добавила Ольга Р.

«Если нужен мир, то их позовут. Но я сомневаюсь», — отреагировала Ольга П.

«Украина не хочет, чтоб переговоры были в прямом эфире, дабы была возможность врать. А тут такой формат. Ждите визги, что с «террористами» и «убийцами украинцев» никаких форматов», — считает Владимир А.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Правильно! Там решаются судьбы этих территорий, а их не будет? США, которые вообще и рядом не стояли, из-за океана пришлют своих, так почему не пригласить представителей ОРДЛО? Вместе что-то придумают, что подойдёт всем сторонам», — подытожила Эля С.

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