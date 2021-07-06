Крупный актив «Объединённой судостроительной корпорации» снова оказался в центре скандала. Директора филиала АО «Центр судоремонта «Звёздочка» — «35 СРЗ» по ходатайству следователя управления ФСБ по Мурманской области арестовали почти на два месяца. Сергей Вераксо стал фигурантом уголовного дела о хищении в особо крупном размере. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Чёрная метка

Уголовное дело

В начале июля 2021 года пресс-служба Ленинского районного суда Мурманска сообщила, что директор филиала «Звёздочки» Сергей Вераксо заключен под стражу на 1 месяц и 27 дней. О такой мере пресечения ходатайствовал старший следователь следственного отдела УФСБ России по Мурманской области.

Вераксо, который на сайте филиала в соответствующем разделе до сих пор указан как директор, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»).

Aoosk.ru Сергей Вераксо

На сайте завода уточняется, что Вераксо занял высокий пост в январе 2019 года. Когда нового директора представляли коллективу, замгендиректора «Звёздочки» Михаил Голышев отметил важную роль филиала «в выполнении контрактов государственного оборонного заказа на ремонт и модернизацию кораблей», отметив важность двух из них — на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и БПК «Адмирал Чабаненко».

О чёрной метке Минобороны

Центр судоремонта «Звёздочка» не в первый раз попадает в медиаповестку в негативном ключе. Так, в августе 2020 года предприятие было включено в реестр недобросовестных поставщиков со сроком исключения 23 июля 2022 года. Это произошло после того, как по решению суда был расторгнут один из контрактов с Минобороны РФ и со «Звёздочки» взыскали 204,75 млн рублей неотработанного аванса. Инициатором иска выступило госведомство. Разногласия у сторон возникли по сумме.

Так «Звёздочка» письмом от 28 сентября 2015 года отправила на согласование и подписание акт сдачи-приемки работ по тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», выполненных в рамках ГОЗ-2013. Но исполнителю сводный акт был возвращен без утверждения «с предложением переоформить» и «установить стоимость выполненных работ в размере 106 529 509 рублей 40 копеек (то есть, указано на необходимость возместить ущерб государству в лице Минобороны России в размере 49 999 716 рублей, причиненный при выполнении работ по ГОЗ-2011)». Какой именно ущерб был причинён государству, по мнению Минобороны, — в деле не уточнялось.

Mil.ru ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Спор министерство выиграло, контракт расторгли, а «Звёздочка» получила чёрную метку. Обжаловать внесение в реестр недобросовестных поставщиков компания не смогла, но не оставляет своих попыток в этом направлении. Так, на 27 июля 2021 года назначено заседание Арбитражного суда Московского округа. Первая и вторая инстанции оставили судостроителей в реестре.

Упоминаемый в деле крейсер «Адмирал Кузнецов» на сегодня числится единственным авианосным кораблем в строю ВМФ России. Именно этот крейсер упоминал как главный контракт Голышев, представляя коллективу Вераксо. Возможно, что именно работы по нему и легли в основу уголовного дела.

Напомним, в декабре 2019 года в доке судоремонтного завода произошел пожар. В результате ЧП пострадал крейсер «Адмирал Кузнецов», так как возгорание произошло во время ремонтных работ в его энергоотсеке. В результате ЧП погибли два человека, еще 14 пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Star.ru АО «Центр судоремонта «Звёздочка» — «35 СРЗ»

Завершить работы по крейсеру, который был передан на плановый ремонт в 2018 году, планируется в 2022 году.

В феврале 2021 года в интервью «Интерфаксу» гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, отвечая на вопрос о сроках ремонта тяжелых крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Кузнецов», заявил, что «был ненадежный подрядчик, изрядно нас подведший, его пришлось менять и ускорять работу». Рахманов также отметил, что пожар на авианосце не нанес серьёзного урона и это «серьезно не скажется на сроках».

Примечательно, в марте 2021 года под арест был отправлен директор АО «10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» (также входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»), которому инкриминировали мошенничество в особо крупном размере — на 45 млн рублей. И в основе расследования лежал контракт на этот же уникальный крейсер.

Ao10srz.ru АО «10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод»

Пост руководителя АО «10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» с 2015 года занимал Евгений Зудин. Завод в январе 2020 года попал в медиаповестку со скандалом, после того как пресс-секретарь предприятия Ольга Попова допустила оскорбительный пассаж в адрес журналистов, написавших о проблеме с выплатой зарплаты. Что примечательно, в своем извинительном посте Попова заявляла, что «все успехи орденоносного завода за последние годы, являющиеся заслугой исключительно текущего руководства, остаются незамеченными».

«Успехи» заметили, но не те и не так. Расследования уголовных дел, начатых в отношении директоров заводов, продолжаются.

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