Мурманск, , 00:30 — REGNUM В Мурманске по подозрению в крупном хищении задержан генеральный директор АО «10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» (входит в состав ОСК) Евгений Зудин. Об этом ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, Зудину вменяют хищение 45 млн из средств, выделенных на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». На рабочем месте обвиняемого прошли обыски, изъяты документы.

Справка:

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ РФ. В 2017 году корабль встал на долгосрочный капитальный ремонт.