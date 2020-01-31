31 января 2020 | Время чтения 9 мин

В медиаповестку января 85-летний судоремонтный завод, работающий на гособоронзаказ, попал в свете скандала. Пресс-секретарь предприятия в комментариях в соцсетях назвала журналистов, написавших о проблеме с выплатой зарплаты, «тварями пиндосовскими». А как же на самом деле обстоят дела на АО «10 СРЗ»?

Анастасия Степанова, , 05:30 — REGNUM Мурманская область в январе 2020 года оказалась в федеральной медиаповестке в связи со скандалом, который спровоцировали слова пресс-секретаря АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» Ольги Поповой. В соцсетях она выступила с оскорбительным пассажем в адрес журналистов, написавших о проблеме с выплатой зарплаты. Позднее Попова извинилась за то, «что не сдержалась в эмоциях», объяснив их обидами за то, что «все успехи орденоносного завода за последние годы, являющиеся заслугой исключительно текущего руководства, остаются незамеченными». ИА REGNUM решило проанализировать ситуацию и выяснить, что происходит на предприятии, которое входит в Объединённую судостроительную корпорацию и реализует проекты для Минобороны РФ. В результате обнаружилось незавершенное дело с банкротными претензиями к заводу и систематические нарушения при выплате зарплаты, в том числе в 2017, 2018 годах.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

О скандале и зарплате рабочих

История с эмоциональным пассажем началась неделю назад, когда в соцсетях на странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса появилось сообщение с жалобой о задержке зарплаты сотрудникам судоремонтного завода №10 в городе Полярный. Местное издание «СеверПост» тогда же написало, что у завода были долги по зарплате на 16 млн рублей, за что директор был оштрафован. Долги погасили, но они возникли снова.

Вместо того, чтобы спокойно объяснить ситуацию, пресс-секретарь АО на странице в соцсетях выступила с оскорбительным пассажем в адрес журналистов, назвав тех «тварями пиндосовскими».

Мурманские судостроители жалуются на задержки зарплат

Когда скандал вышел на федеральный уровень и представители Объединённой судостроительной корпорации, в которую входит завод, в комментариях ТАСС пообещали провести разбирательство, Ольга Попова извинилась ещё одним постом, заявив, что эмоции были вызваны обидой за не замечаемые успехи завода последних лет, которые являются «заслугой исключительно текущего руководства».

"За последние 4 года выросла в три раза численность сотрудников, пакет лицензий, число производственных рабочих и заказов. Акцентируются, к моему сожалению, лишь проблемные вопросы, при этом не разобравшись в их глубинной сути», — добавила Попова.

Если бы не поведение пресс-секретаря, то, пожалуй, ситуация с зарплатами на одном из старейших судоремонтных заводов Мурманской области, так и осталась бы лишь в сообщениях трудовой инспекции. Между тем проблема есть и уже не первый год. Это подтверждают и данные реестра Генеральной прокуратуры России, говорящие, что нарушения трудового законодательства на данном предприятии выявляли неоднократно и при новом руководителе Евгении Зудине, занимающем свой пост с 2015 года. Рассмотрим некоторые из них.

Государственная инспекция труда в Мурманской области в мае 2018 года провела внеплановую проверку судоремонтного завода. Итогом стало предписание — «во исполнение требований ч. 2 ст. 22, ч. 6 ст. 136, ст. 140 ТК РФ произвести выплату заработной платы работникам за апрель 2018 г., в том числе уволенным, с учётом требований ст.236 ТК РФ», а также «произвести оплату отпуска 37 работникам, воспользовавшимся ежегодным оплачиваемым отпуском в апреле 2018 года».

В октябре этого же года инспекция снова внепланово проверила завод на основании «информации Мурманскстата от 16.10.2018 №51/4−47−18-ЗПР О нарушениях законодательства АО «10 СРЗ» и снова не ушла без предписания — «начислить и выплатить работникам общества проценты за несвоевременную выплату заработной платы за сентябрь 2018 года». В ноябре прошлая ещё одна внеплановая проверка, по итогам которой инспекция потребовала «отменить приказ №1865 от 11.09.2018 «Об оплате при невыполнении норм труда (трудовых обязанностей) по причинам, не зависящим от работодателя и работника» и приказ №2267 от 09.11.2018 «Об оплате при невыполнении норм труда (трудовых обязанностей) по причинам, не зависящим от работодателя и работника» как «изданные в нарушение требований ст.155 Трудового кодекса РФ».

В феврале 2018 года также была внеплановая проверка, из результатов которой можно сделать вывод, что задержки зарплаты были в декабре 2017 года, январе 2018 года. Инспекция по труду обязала руководство завода «выплатить работникам общества проценты за несвоевременную выплату заработной платы за декабрь 2017 г. и январь 2018 г».

Из более поздних претензий, так или иначе затрагивающих интересы работников, можно отметить заключение Межрегионального управления №120 Федерального медико-биологического агентства, сделанное по итогам проверки, проведённой в декабре 2019 года.

«АО «10 СРЗ» не осуществляет производственный контроль, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний ЭМИ промышленной частоты на рабочих местах, а так же содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровней общей и локальной вибрации, шума, освещенности и параметров микроклимата на всех рабочих местах, запланированных в программе производственного контроля, что является нарушением», — отмечалось в материалах проверки.

То же ведомство в ноябре 2019 года выявило, что «АО «10 СРЗ» не осуществляет систематический контроль радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения предприятия (содержание радионуклидов Co-60, Sr-90, Cs-137 в объектах внешней среды), в объёме, установленном программой РК, что является нарушением», а «работники цеха 15, цеха 4 АО «10 СРЗ» не обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами».

В конце января 2020 года Ольга Попова в комментариях ТАСС отмечала, что сейчас «нет задержек по зарплате, есть перенос выплаты, который был согласован с профсоюзным комитетом». На сайте завода отмечается, что 9 января 2020 года был подписан приказ гендиректора №8 «О переносе срока выдачи заработной платы за декабрь».

«В связи с задержкой зачисления денежных средств на расчётный счёт 10-го СРЗ от АО «ЦС «Звёздочка» в рамках договора заказа №105 выплаты зарплаты за декабрь переносится с 15 января до 31 января с выплатой компенсации в размере 1/150 действующей ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки», — отмечается в сообщении от 20 января 2020 года.

О финансовой ситуации

В исторической справке, размещённой на официальном сайте завода говорится, что «возрождение обанкротившегося градообразующего предприятия началось с февраля 2015 года, после принятия ОСК политически сложного решения по возрождению судоремонтного завода». В мае 2015 года корпорация, в которую входит завод, выделила 268 млн рублей в виде заема для погашения задолженности по заработной плате, налогам и на завершение работ по гособоронзаказу 2012−2014. По данным на 31 декабря 2019 года, 99,99% акций завода принадлежат АО «Объединённая судостроительная корпорация».

По открытым данным, завод в Полярном выступал поставщиков по 26 госконтрактам на сумму более 530,799 млн рублей и заказчиком почти по 200 контрактам на сумму 447,58 млн рублей. В топ-5 заказчиков АО входят ФГУП «Атомфлот», госкорпорация «Росатом», АО «Центр судоремонта «Звездочка», ФГУП «Росрао» и АО «Судостроительный завод «Вымпел».

Из базы Росстата следует, что по итогам 2018 года у АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» чистый убыток составил 218 053 000 рублей против убытка годом ранее 208 092 000 рублей. Непокрытый убыток на конец отчётного года — 1 035 298 000 рублей. Совокупный финансовый результат за отчетный год также со знаком минус — 307 992 000 рублей.

Банкротный иск

Пять лет назад градообразующий завод начал возрождаться после финансовых проблем, но, похоже, не всё идёт гладко. В конце сентября 2018 года в арбитраж Мурманской области поступило совместное заявлению ООО «НПФ Спецэмаль», ООО «ОТС-51» о признании АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» несостоятельным (банкротом). Позднее к ним присоединилось ООО «Техкомплект» (долг — 4 050 741,14 рубля), АО «Атомэнергосбыт» (долг — 27 995 145,56 рубля), ООО «Поволжье-спецодежда» из Нижнего Новгорода и другие кредиторы. Всего претензии выставили с десяток компаний. Слушания неоднократно откладывались, дело тянулось больше года.

В одном из заседаний представитель АО «10СРЗ», ссылаясь на намерение погасить задолженность перед кредиторами за счёт средств, полученных от выполнения работ по договору от 25.07.2018 года №18 221 873 029 614 422 978 461 696/036/4 на выполнение подрядных работ, заключенному между АО «Центр судоремонта «Звездочка» (заказчик) и АО «10СРЗ» (исполнитель), попросил отложить заседание. Эти же аргументы фигурировали и позднее.

За время слушаний часть долгов была погашена, производство по искам прекратили, но само банкротное дело ещё не закрыто. Очередная дата заседания определена на февраль 2020 года.

Тем временем далеко не все кредиторы фигурируют в банкротном деле. Так, к примеру, ФГУП «Оборонпромэкология» Минобороны РФ 29 января 2020 года обратилось в суд, требуя взыскать с завода 2 861 914,85 рубля, а ярославское ООО «Производственное объединение «Химтэк-Яр» 30 января 2020 года требует 901 885,42 рубля. Есть также январский иск от Кирилла Сарычева на 1 707 754,24 рубля.