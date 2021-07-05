Во Львове демонтированный Монумент славы поставили в так называемом «музее террора», написал 5 июля на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной рады Украины (фракция «Слуга народа») Максим Бужанский.

Монумент Славы. Львов. 2007

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«Это очень хорошо, дорогие львовские друзья, так что, можем уже переходить к реституции, возвращению законным хозяевам всего отнятого «тоталитарным режимом» или на этом декоммунизация сдулась, а?» — поинтересовался политик.

Новость обсудили на странице Максима Бужанского в социальной сети Facebook. Часть комментирующих напомнили, что Львов был присоединен к Украине (УССР) при советской власти и заслуга СССР в том, что город сейчас в составе Украины.

Монумент Славы. Львов. 2007

«Территория террора» и прочее, а когда уже откроют «Территорию добра!?» — поинтересовался Андрей Н.

«Вот они, кстати, рвутся в ЕС. А они разве не в курсе, что первым делом им закон о реституции впихнут. Как до этого сделали в Прибалтике. Ныть же потом будут по классике: «А нас за що?» — спросил Олег Р.

«Это они готовятся Галицию Польше передать», — пишет Сергей У.

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"Они там поголовно если не смыться в Америку, то получить польское гражданство мечтают, ещё те патриоты», — ответил Сергею У. Валентин Г.

«Жизнь — большой супермаркет. Бери, что хочешь, только касса впереди…» — добавил Роман Ш.

«Поскольку Галичина и Волынь стали частью Украины в результате «коварного раздела Польши» между Германией и СССР, то в ходе декоммунизации это досадное недоразумение необходимо исправить! И точка! Минус пара миллионов помешанных на национализме и русофобии рагулей, и жизнь в стране сразу же наладится. Остальные — русские, украинцы, поляки, иудеи, болгары, и т. д. — жили веками здесь в мире и дружбе, и дальше продолжат жить не тужить», — написал Дмитрий Г.

«Львовяне хотят, чтоб по переписи населения процент украинцев там стал, как в 1931 году — 15,9%?» — поинтересовался Николай А.

Польская брошюра. 1920-е

«Никто не сделал большего для раскола страны, чем эти пресловутые декоммунизаторы», — отреагировал Женя П.

«Венгрия, Румыния и Польша очень внимательно следят за неукоснительным соблюдении пунктов по декоммунизации в Украине», — отметил Виктор О.

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"Конечно же селюковские арийцы, убивавшие евреев и поляков только потому, что они евреи и поляки, — «ангелочки» и «воины света», а 6−7 миллионов украинцев, воевавших в Красной армии, наши дедушки-прадедушки, для них террористы? Ай-ай-ай, помешали рогулям вместе с «фюрером Великой Германии» Адольфом Гитлером строить новый порядок в Европе», — добавил Alexander V.

spoilt.exile Факельное шествие украинских националистов

«Про то, что Львов вошёл в состав Украины благодаря РККА не очень удобно вспоминать», — отметил Виктор П.

«Надо отдать должное последовательности львовян. До переноса памятника воинам они уничтожили такие «памятники тоталитаризма», как ЛАЗ, выпускающий неплохие автобусы, завод «Электрон» (основанный в 1957 году телевизионный завод «Электрон». — О.П.), выпускающий телевизоры. Теперь славятся только своим пивом. С чем их и поздравляю!» — подытожил Владимир О.

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