3 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что членство Украины в НАТО позволит избежать масштабной войны в Европе.

Оксана Переможенко, , 18:58 — REGNUM Членство Украины в НАТО позволит избежать масштабной войны в Европе, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По мнению дипломата, это позволит прекратить «искусственный конфликт», который Россия якобы «развязала» на Украине.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Только взятие Украины, которая, конечно, будет вносить свой весомый вклад в общую безопасность, под защиту НАТО, может отпугнуть Россию от новых военных вторжений», — сказал он.

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Заявление украинского дипломата в социальной сети «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что Украину в НАТО никто не возьмет, какие бы заявления ни делали украинские политики. Также иные отметили, что Россия не будет «нападать» на Украину, но и не допустит ее вступления в НАТО.

«Конечно, правильно. Грузины в 2008 году не дадут соврать. Великая трёхдневная война — это вам не шуточки», — написал Андрей Х.

«Это тот самый Мельник, который Меркель и всей Германии ультиматумы ставит… От вас, рогулей, уже вся Европа противоядие ищет…» — добавила Ирина Т.

«Этот идиотизм будет вечным. Украинцы, вы потеряли не Крым и Донбасс — вы потеряли мозг», — отметил Alex V.

«Я что-то не совсем понял. А как на счет того, что у вас уже 8 лет «война с Россией»? И вы отлично без НАТО справляетесь. Всё, кончилось пушечное мясо? С НАТО вы точно победите Россию? Точно??? А вдруг она опять не придет?» — спросил Блак Браво.

Наколка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Забавно, конечно. То они 7 лет всячески «побеждают» Россию, громят её конно-водолазные дивизии и футбольные команды в полном составе, у них сильнейшая армия на континенте, собираются дойти до Урала. То вдруг: «НАТО, спасите, нас обижают и ща завоёвывать будут!» Раздвоение личности», — отреагировал Андрей Х.

«РФ не допустит вступления Украины в НАТО. Если начнутся конкретные шаги по вступлению, то реакция будет такой, что про Крым и Донбасс все забудут. Это всё моё мнение, если что», — отметил Александр С.

«Согласен с вами. Полагаю, что «конкретных шагов» в этом направлении в ближайшее время не случится. На Западе люди тоже, знаете ли, не все такие вот прям милитаристы», — ответил Александру С. Юрий И.

«И в Украине тоже, и в РФ. Простые люди везде одинаковые с одинаковыми семейными ценностями и заботами. Но не они рулят международной политикой. И если для большинства страшен только глобальный конфликт, то я живу в зоне локального — и мне недостаточно, чтобы мир был во всём мире в целом, а до такого уровня дойдут ли мировые правители?» — ответил Юрию И. Александр С.

«А что Россия планирует растоптать Украину? Не слышал об этом. Да и как показывает история, Россия не начинает войны, а заканчивает их», — добавил Alex E.

«Почему он решил, что Россия хочет содержать Украину?» — спросил Витольд К.

«Сначала придется вернуть Львов и Волынь, а уже потом — НАТО», — отметил Игорь С.

«Они каждый раз сами себя успокаивают, рассказывая свои сны про то, как будут воровать при НАТО, как им деньги будут отсыпать… Им уже и так и этак пытались донести, что у НАТО своих внутренних воров хватает, но пришибленные всё не успокоятся!» — пишет Дмитрий Р.

На всякий случай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Но [Украина] даст возможность топтать ту же землю сапогами бравых парней из НАТО», — добавил Юрий И.

«При советской власти украинцы умными считались. А сейчас чукчи про них анекдоты рассказывают. Великие укры спят и видят — Россия на них нападает. Они сразу сдаются, однако. И Россия начинает их кормить, даёт бесплатный газ, оплачивает все их долги, вакцинирует, возвращает Крым, сносит Крымский мост. И ещё у них есть план Б — они нападают на Россию и сдаются. И Россия начинает их кормить, вакцинирует, даёт бесплатный газ, оплачивает все их долги, возвращает Крым, сносит Крымский мост…» — написал Анатолий С.

«В смысле «отпугнуть Россию, вступив в НАТО». Россия же и так уже «напугана» до у**ачки от мирового давления, санкций. Кроме того, уже «потеряла» несколько псковских дивизий и понесла ряд тяжелейших поражений от самой «сильной армии на континенте». И если бы не стремление к гуманности и к европейским ценностям, так вообще бы стёрли «Рашку» с лица земли», — иронизирует Глеб Л.

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