Киев, , 12:10 — REGNUM В украинском Львове демонтированный Монумент славы поставили в так называемом «музее террора». Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 5 июля в своём телеграм-канале.

«Это очень хорошо, дорогие львовские друзья, так что, можем уже переходить к реституции, возвращению законным хозяевам всего, отнятого «тоталитарным режимом», — прокомментировал парламентарий.

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Напомним, ранее львовский суд приговорил к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года студента, который осквернил памятник главарю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере.

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