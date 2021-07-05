Власти Соединенных Штатов Америки уже в 2022 году передадут Украине скоростные боевые катера Mark VI. Об этом 4 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Одессе в день ВМС страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

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Новость обсудили на YouTube-канале «Факты ICTV». Многие напомнили о том, что ранее в Николаеве функционировал судостроительный завод, а сейчас Киеву приходится заказывать катера у США. Также были те, кто отметил, что Украине катера обойдутся недёшево.

«Генералам будет хоть на чем на рыбалку плавать, спасибо», — иронизирует Илья И.

«А свои доки кораблестроителей на металлолом», — добавил Петро А.

«Акция! Три катера по цене одного… авианосца!» — пишет Сергей М., намекая на высокую стоимость американских катеров.

Navy.mil Патрульный катер Mark VI

«А паруса с веслами в комплекте будут… Не надоел это порожняковый пиар… Да потопят эти корыта при серьезной заварухе за пять минут, а преподносите это, как минимум, нам спасительный «Ноев ковчег». Подарят», — смеется Nazaret UA.

«Города Николаев, Херсон — это флагманы судостроения союзного значения, выпускали все виды кораблей. Как за 30 лет это всё уничтожить и ждать подачки от американцев?» — не понимает Vlad.

«США только оружие дают, чтобы в Украине никогда не наступил мир», — отметил Serega P.

«Ух ты!!! После показательных выступлений наших аквалангистов, прыгающих с резиновых лодок, и высшего пилотажа бравого боевого кукурузника — это лучшая новость! Осталось подарить воздушные шары, мыльные пузыри и гондолу», — иронизирует Ольга, упоминая о ходе учений Sea Breeze — 2021.

«Почему мы постоянно ждем от кого-то подачки? Что, самим слабо катера построить? Хватит кормить всю эту сволочь в Верховной раде, восстанавливайте судостроительные заводы. В Николаеве три завода, дайте людям рабочие места! Довели страну до ручки, теперь милостыню просят. Привлечь всю ту сволочь, которая 30 лет была у власти, арестовать все имущество и пустить на восстановление промышленности страны», — отреагировал комментирующий под псевдонимом Masandra.

«А как будут деньги отмывать, если свое будет?» — ответил Vette 06 на реплику Masandra.

«И за это Украина заплатит пару лярдов. Мы это уже проходили. Это как на замену флагов170 миллионов гривен. Та же технология развода», — пишет Dimitri S.

«Украине не надо корабли — ее российский флот охраняет», — иронизирует Эдвард О.

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«А что уже случилось с надувными лодками, которые США подарили в прошлом году? Разве у Украины не самый сильный флот на континенте? А теперь что получается, Украина станет мировой морской сверхдержавой?» — с иронией подытожил Андрей Ф.

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