Одесса, Украина, , 18:29 — REGNUM Власти США уже в 2022 году передадут Украине скоростные боевые катера «Марк-6». Об этом 4 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Одессе в день ВМС страны.

«В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров «Марк-6», — сообщил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина сама виновата в том, что долгие годы не может продвинуться в направлении интеграции в НАТО.

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