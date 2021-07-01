1 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что по поручению администрации украинского президента более 170 млн гривен хотят потратить на гигантские флаги по случаю Дня независимости Украины.

Оксана Переможенко, , 21:40 — REGNUM По поручению офиса украинского президента более 170 млн гривен хотят потратить на гигантские флаги по случаю Дня независимости Украины. Об этом со ссылкой на неправительственную организацию StateWatch сообщает «112 Украина».

Александр Бенуа. Пир во время чумы (декорация к одноимённой трагедии А. С. Пушкина). 1914

«В январе этого года на селекторном совещании в офисе президента… было поручено обеспечить установление самого большого государственного флага Украины в День государственного флага по случаю 30-летия независимости Украины. Согласно информации, предоставленной на запросы StateWatch областными государственными администрациями или найденной в открытых источниках, ожидаемая общая стоимость реализации такого проекта составляет 170,7 млн грн.», — сообщает источник.

По предварительной информации, гигантские флаги установят в семнадцати областях страны.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах украинских каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многие раскритиковали решение украинских властей, отметив, что Украина как таковая не является независимым государством. Кроме того, люди указали на то, что Украина является бедным государством, и лучше эти деньги потратить на помощь социально незащищенным гражданам.

«Помните, у Булгакова: у них разруха, а они песни поют?» — написала Ирина Ч.

«От размера флага страна и жизнь в ней не станет лучше. Для кого стараетесь, господа? Дешёвые все трюки, ни одного качественного», — пишет Ольга Т.

Взятка Chris Potter

«Пенсию ко Дню независимости выдавать флагами. Минималку — флажками, повышенную — гигантскими стягами, но уложиться в 170,7 млн гривен бюджета мероприятия», — с сарказмом отметил Павел В.

«А повышение пенсий отложили… Зачем нам эти флаги? Что за гигантомания такая?» — спросила Татьяна М.

«А может, эти деньги отдать людям? На зарплаты, на пенсии, да и на закупку вакцин!» — отметила Лена З.

«Чем больше флаг, тем мельче на его фоне выглядит инициатор», — добавила Lida S.

«Всем маленьким зеленым наполеонам хочется чего-то очень большого… Особенно большого дохода…» — отметил «Майский Барин» с намеком на хищение денежных средств властью.

«А шо, на Луну и Марс тоже отправим?» — поинтересовался Михаил П.

«Они думают, что размер флага определяет мощь страны», — написала Людмила О.

«Чем больше флаг, тем больше патриотизма?» — задалась вопросом Ирина П.

«Когда человек будет чувствовать гордость за свою страну, он флаг сам повесит. У кого есть такая гордость? Спросите у заробитчан, куда они глаза девают, когда речь о Украине заходит. Господин президент, а вам не стыдно?» — спросил Евгений Ч.

«Человек понимает жизнь только в формате шоу. Таким и будет», — добавила Оксана Р., вероятно, подразумевая Владимира Зеленского, который до избрания его президентом был шоуменом.

«Отличная идея, людям нечего кушать, они флаги по стране вешают!» — пишет читатель под псевдонимом «Своими Руками».

«Представляю, какие мысли у родителей онкобольных детей», — отреагировала Нина М.

«Страна в дерьме, но зато с большим гербом и флагом!» — добавил Александр М.

Флаг, Украина, болото chief39

«Чем меньше независимости в Украине, тем больше и дороже ее флаги», — отметила Наталья М.

«Вова (обращение к Зеленскому — О. П.), ты что делаешь? Прочти комменты хоть один разок, и ты поймешь, кто есть кто. Тебе не стыдно, клоун ты наш дорогой, опомнись, опомнись, пока тебя не засосала опасная трясина…» — отреагировал Александр Б.

«Дайте лучше эти 170 миллионов малоимущим людям, чтобы в праздничный день они не рылись в мусорках и не портили власти настроение», — пишет Олег П.

«У нас же некуда больше денег девать. А насчет независимости обратитесь в посольство США», — написала Оксана М.

«Флаги над свалкой, где когда-то была процветающая, могучая, независимая страна Украина. Печаль», — отреагировала Нинель Г.

«Надо такой прапор (флаг — О. П.), чтобы в Кремле из окна виден был, вот тогда душа дебилов успокоится», — подытожил Вячеслав Я.

Читайте также: «Карнавал в колонии. Дорого. Богато» — День незалежности за $200 млн