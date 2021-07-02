«Батька разошёлся! Скоро Украине и горючее перестанет поставлять?..»
Ранее перекрытая по распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко граница Белоруссии с Украиной снова будет перекрыта по его новому распоряжению. Об этом глава республики заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании в Минске.
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Белоруссию. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко снова поручил «полностью перекрыть границу с Украиной»
Заявление белорусского лидера обсудили на YouTube-канале «НАШ». В социальной сети Facebook новость обсудили читатели издания «Страна.ua». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие указали на то, что закрытие границы с Украиной было ожидаемым. Некоторые отметили, что, вероятно, пропускные пункты будут работать, но усилят пограничные наряды. Также были и те, кто отметил, что это не первое заявление Александра Лукашенко о перекрытии границы.
«Жаль, но Украина долго этого добивалась своим предательством всех вокруг», — написала Ирина М.
«Вот со всеми переругаемся и станем самостийными», — добавил Alexandr K.
«Правильно всё делает!» — отметил Максим.
«Да вот когда будет совсем плохо, вот увидите, ни одна из стран Европы не протянет руки. Белоруссия могла бы быть хорошим партнёром», — добавил Петр.
«А я просто бы хотела извиниться за тупость, продажность наших правителей и сказать, что народ Украины с Белоруссией. Надеюсь, что правда и разум победит!» — написала Мария Ш.
«Да люди-то здесь ни при чем…» — отреагировал Nikolay S.
«Батька разошёлся, скоро и горючее перестанет поставлять. Зато в ХХI веке будет уникальная возможность понаблюдать, как одна из самых в прошлом развитых республик Союза скатывается в дикость…» — пишет Миша П.
«Единственный вопрос, кому нужнее пересекать границу? Почему-то мне кажется, что явно не украинцам. Так что очередной выстрел в ногу», — считает Seneka L.
«Граждане Украины толпой ездили элементарно лечиться в РБ», — ответил на реплику Seneka L. Виталий Б.
«Туристы в летний период из Белоруссии поднимали экономику южного региона Украины», — отметил Сергей Б.
«Я против, чтобы закрывать кордон, ведь у многих родственники живут там, а кто-то просто хочет посетить страну. Нужно просто проверять людей, а не всем перекрывать дорогу», — добавила одна из читательниц.
«Это называется доигрались, и что дальше?» — спросил Виталий Л.
«Вряд ли закроют пункты пропуска. Тут, скорее, об усилении пограничных нарядов», — подчеркнул Константин Г.
«Украина получила то, к чему стремилась! Перемога (победа — М. Р.)!» — пишет Натали К.
«Молодец Бацька! Упоротых надо изолировать!» — добавил Gennadiy P.
«Бацька — молодец. Границу нужно перекрыть. Чтоб всякие типа Протасевича не приезжали в Донбасс стрелять наш народ», — написал Steven L.
«А если еще и нефтепродукты перекроет, а зимой электричество… «Полная Европа» настанет», — отметил Pavel.
«Пока Батьку петух не клюнул, батька танки Украины щедро топливом снабжал, — ничего личного, — только бизнес. А тут на тебе, не оценили, обиделся. Или топлива для танков это не касается?» — поинтересовался Александр.
«Ну да, граница на столько дырявая (на многих участках не то что сетчатой ограды нет, так вместо разделительной полосы огороды с подсолнечниками… Ходы туды-сюды абэ погранци не затрималы (ходи туда-сюда, лишь бы пограничники не задержали — М. Р.)», — написал Тарас Григорович.
«Что за бред, везут [оружие] прям на таможню?.. Белорусская таможня так сумки и машины шманает, что ничего лишнего не провезешь», — написал Константин.
Читайте также: «Бумеранг прилетел!» — Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины