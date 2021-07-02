Минск, , 18:58 — REGNUM Ранее перекрытая по распоряжению Александра Лукашенко граница Белоруссии с Украиной снова будет перекрыта по его новому распоряжению. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании в Минске.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Белоруссию. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сообщил Лукашенко шокированной публике.

Напомним, ранее граница Белоруссии с Украиной уже объявлялась «на замке» по распоряжению Лукашенко. Однако это не останавливало спецслужбы Белоруссии, практиковавшие насильственную депортацию своих сограждан на Украину.

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