19 июня 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине обсудили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что возглавляемая им страна больше не будет принимать самолеты с Украины.

Мирослава Романенко, , 15:38 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет принимать самолеты с Украины после того, как Киев запретил белорусским воздушным судам использовать украинское воздушное пространство.

Бумеранг (сс) Minh Hoang

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — заявил Лукашенко.

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Новость обсудили на странице украинского журналиста Василия Апасова в социальной сети Facebook, а также на телеграм-каналах «Apasov_ua» и «Украина Сейчас». Многие указали на то, что ответные меры со стороны Белоруссии были ожидаемыми.

«Этого и следовало ожидать», — написала Елена Л.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Куда мы катимся, как же эта власть достала уже», — отреагировала Оксана О.

«Украина как всегда, не думая о последствиях, тупо следует за Европой, но там, мне кажется, просчитывают все плюсы и минусы, учитывая интересы своих граждан, а нашим властям наплевать на своих, и это не только в данном вопросе», — добавила Таисия.

«Скоро туннели будут рыть подземные для того, чтоб попасть в Россию и Беларусь», — пишет Дмитрий.

«Это из серии, когда Украина будет спрашивать «а нас за что?» — отметила Галина.

«Вполне ожидаемое и адекватное решение», — написал Олег Д.

«Вжик — бумц! Бумеранг прилетел и стукнул по кумполу!» — отреагировала Марина В.

«Протасевича надолго запомним!» — добавила Зоя П.

«Вот так вот. Батька не заставил ждать ответа», — пишет Dima O.

«Получается, сейчас попасть в Беларусь по небу ни с какой страны не получится», — написал Nazar.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский. President.gov.ua

«Жаль есть такие, как я, у которых любимые или близкие живут в условном Калининграде, куда реально было только через Белоруссию попасть… Политики пытаются нагадить другим политикам, а в итоге только мы от этого страдаем», — отметил Артём М.

«Луке бы топливо перестать продавать Украине, а не с самолётами бороться», — отметил один из читателей.

«Сейчас наши доиграются и Белоруссия прекратит торговлю, и тогда посмеёмся. Самое важное, что поставляет Украина в Белоруссию, — это чёрные металлы. В целом Украина важнее для Белоруссии, чем наоборот. Но у нас нет конкретного товара, который мы экспортируем, а значит мы продаём всё понемногу в то время, как Белоруссия занимает 30% рынка бензина и дизеля. В Белоруссии жестокий правитель, безусловно, но его методы воспитали народ и не допустили второй Украины с майданом», — подытожил Артемий.

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