Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что украинские спортсмены должны пользоваться украинским языком во время любых публичных выступлений. При этом организатор мероприятия должен обеспечивать перевод. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

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Чиновник также добавил, что всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам повторно пришлют рекомендации относительно положений закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Организации, в свою очередь, должны провести разъяснительную работу для исправления ситуации. Креминь также отметил, что в частной жизни спортсмены могут общаться на любом языке.

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Заявление уполномоченного по защите украинского языка в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Заявление украинского чиновника вызвало шквал возмущения в его адрес. Люди отметили, что важнее всего для спортсмена — это спортивные достижения, а закон о языке, по словам многих, ущемляет права русскоязычных граждан, которых на Украине миллионы.

«Если человек говорит на русском языке, то ущемлять его конституционные права — это нонсенс. Он не является госслужащим и сам знает, на каком языке ему говорить!» — написал Алексей М.

«После такой реакции родного государства спортсмены воспрянут и забьют в два раза больше голов? На пороге стоит сегрегация, перед формированием сборной спортсмены будут анкеты заполнять? Национальность, место рождения, язык общения, политическая ориентация, а может, всё-таки нужно судить по спортивным достижениям?..» — поинтересовался Игорь Ф.

Kmu.gov.ua Министры Украинского правительства в футболках сборной Украины по футболу

«Благодаря мове (языку. — О. П.) у нас практически возник конфликт в Донбассе… Теперь добрались до спорта, в частности, до футбола. Надеюсь, тренерский штаб не дает времени на чтение информации от придурковатых авторов…» — отреагировал Владимир Р.

«Мне вот интересно, может, кто знает, еще где-нибудь есть такая должность «языковой омбудсмен»? Ну что это за демократия, когда тебя заставляют говорить на определенном языке?! Что следующее, появится контролер, который будет указывать, с какой частотой нам дышать?!» — возмутилась Татьяна М.

«А ругаются в Раде на каком языке? Или там можно?..» — спросила Надежда М.

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«Это международные соревнования. Артем [Довбик, украинский футболист] говорил на одном из шести международных языков, утвержденных ООН. Украинский язык, к сожалению, туда не входит. Поэтому, кто не понял о чём он говорит, мог попросить себе переводчика», — написал Андрей Д.

«Интересно, а языковой омбудсмен читал конституцию Украины?» — поинтересовалась Юля Ш., подразумевая, вероятно, то, что в основном законе Украины есть статья о защите русского языка.

«Что вы, украиноязычные, дали Украине? Разруху, позор, нищету. И ещё воспитываете тех, кто пытается сказать, что Украина ещё жива и дееспособна», — отреагировала Людмила Л.

«Так пусть украиноязычные забивают голы, побеждают, а потом дают интервью на украинском. Какая проблема? А если не способны, то и молчите», — добавила Надежда З.

«Всё, сворачиваем манатки, пока сборная не выучит язык, никакой Англии», — пишет Александр Р.

УчастникВодник Используемый язык населения Украины (по данным исследования языкового поведения населения Украины КМИС, 2003 год)

«Вы заставите ещё женщин при родах орать на украинском языке», — отреагировал Андрей Ч.

«Вам такси или шашечки? Спросим по-другому: «Вам голы или порозмовляем (поговорим. — О. П.)?» — поинтересовалась Людмила А.

«Этот бред когда-нибудь закончится? Закон «о защите мовы» дискредитировал эту самую мову. Он явно противоречит конституции, сделал бесправными большую часть украинцев. В конце концов, закон не догма, если он нарушает права людей, сделайте русский язык государственным, и все издевательства над русскоязычными закончатся, я надеюсь…» — отметил Сергей С.

«Какое счастье, что я родился и живу в Донецке», — подытожил Виталий Г.

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