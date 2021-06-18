18 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили новость о том, что в Верховной раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за нарушение языкового законодательства. В частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс страны статьей «Надругательство над украинским языком как государственным».

Оксана Переможенко, , 20:07 — REGNUM В Верховной раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за нарушение языкового законодательства. В частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс страны статьей «Надругательство над украинским языком как государственным». Об этом говорится в законопроекте №5670, который 17 июня был размещен на сайте украинского парламента, сообщает издание «Страна.ua». Инициатором законопроекта выступила депутат Рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая.

Национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Публичное надругательство над украинским языком наказывается штрафом от одной тысячи (17 000 грн, или 45 400 рублей — О. П.) до четырех тысяч (68 000 грн, или 181 500 рублей — О. П.) необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительный записке к законопроекту говорится, что в 2014 году «Украина столкнулась с «военной агрессией Российской Федерации», которая, в частности, оправдывается защитой русского языка на территории Украины». По информации источника, также «встречаются и случаи публичного надругательства над украинским языком со стороны граждан Украины… Ещё хуже то, что случаи надругательства над украинским языком бывают со стороны граждан, которые занимают государственные должности или должности в органах местного самоуправления и распространяют таким образом свое негативное влияние».

Законотворческую инициативу депутата Рады оценили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «наглый». Некоторые считают, что столь рьяная «защита» украинского языка углубляет раскол в обществе и может спровоцировать развал государства.

«По-моему, жителей страны проблема языка не то что не волнует, а уже просто раздражает», — написала Ирина.

«Даже если было написано, что за нарушение предусмотрен расстрел, меня бы это не удивило. И да, чем больше таких законов, тем ближе мы к финалу существования страны», — отметил Велес.

«Ага! «95 квартал» вместе с «Папиком» наработает себе на уголовку», — шутит Лана.

«Ну я давно задумался, пора или иврит учить, или язык глухонемых. Это единственные языки, которые запретить не выйдет…» — пишет Алексей.

«Ну все же, если дословно, то состав преступления — это «надругательство над государственным языком». Вот что понимать под таким надругательством? Публичное уничижительное высказывание о нем, типа «да на *ер он мне не нужен»? Оскорбление языка, типа «да не буду я вас на этом собачьем обслуживать (например, кассир в магазине). Вот смотря что под этим будут понимать. Но по этой статье точно нельзя будет привлечь к ответственности человека, который просто говорит на другом языке, например на русском», — отметил Dmitry.

«Стопудово, [инициатор законопроекта Елизавета] Богуцкая будет толкать речь, что, мол, в последнее время в интернете появилась масса роликов, где малолетки неуважительно высказываются о мове и это надо прекратить…» — ответил на реплику Dmitry читатель под псевдонимом Бабушкина Заначка.

«Да сколько ж его (украинский язык — О. П.) уже можно защищать? И главное, от кого?» — не понимает Swetik.

«Вот своей защитой мовы (…[непонятно] от кого и от чего) они делают все, чтобы украинский язык все больше и больше презирали», — добавил Константин П.

«100%! Раньше относилась нейтрально, причем сама из украиноговорящей семьи. Сейчас просто ненавижу и принципиально общаюсь на [русском] языке. Не люблю насилие над собой!» — ответила Константину П. Valentina.

«Правильно Скабеева сказала. Россия в данный момент по Украине выбрала выжидательную позицию. Оно само изнутри взорвется», — отметил Дмитрий.

«Так русскоязычных в Украине 2/3 населения. И многие уже очень недовольны такой политикой. По сути такими непродуманными законами «укры» толкают русскоязычных украинцев в объятия русского мира. Уже более 50% русскоязычных постоянно смотрят российские каналы в YouTube, приложениях и по спутнику. Украинская власть сама роет себе могилу своими же руками», — написал Victor S.

«Всё хорошо, сценарий по разделению страны на мелкие государства идёт полным ходом…» — отреагировал читатель drib make sprinkling.

«Что это за язык такой, что его постоянно надо защищать?» — не понимает Misha.

«А такой, которого и нет. В разных областях говорят на разных языках. Читала западноукраинскую сказку в школьном учебнике украинской литературы. Внизу текста идёт перевод: «майдан», например, по-украински — це базарна площа (это базарная площадь — М. Р.)», — ответила на реплику Misha Татьяна Геннадьевна.

«Та они уже достали со своей насильственной украинизацией. Проживая на востоке Украины, здесь многие говорят на русском языке. Эти языковые законы ещё больше вызывают раздор в обществе!» — добавила Alya.

«Окончательно хотят развалить страну, разорвать ее на кусочки», — пишет Михаил.

«Да потому, что мова не выдерживает конкуренции с языком. Это ведь правда. Возьмите даже перевод любого фильма. А укрконтента никакого интересного нет. Только запрет, другого они не умеют», — добавила Valentina.

«А зачем изобретать велосипед, если у прибалтов и грузин пролезло? А следующий важный шаг для построения страны «всеобщего русофобского благоденствия» — уголовная ответственность за отрицание советской оккупации!» — подытожил Viktor S. P.

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