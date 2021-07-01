Прокуратура Пензенской области организовала проверку после жалобы о плохом качестве питьевой воды, поступившей на прямую линию президента России Владимира Путина 30 июня 2021 года. В ведомстве заверяют, что при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Только вот пензенцев это мало успокаивает. Свои мнения по этому поводу они опубликовали в сообществе «ВКонтакте» «Пенза live».

AVRS Некачественная вода

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«До этого нельзя было начать проверку?» — интересуется пользователь Сергей С.

«А зачем? Ну пожалуются, а тут президент сказал, как же не проверить-то», — ответила Kristina G.

«В этой стране без пинка Путина ничего не работает. Ему каждый день нужно проводить прямые линии с народом. Система находится на самом дне», — прокомментировал Сергей М.

«А вы думаете, что-то изменится? Сейчас проверят и скажут, что все хорошо, для отписки. В России только так все и происходит», — уверяет Николай В.

«Проверят и оставят как было», — считает Михаил Б.

«Проходили уже, опять директор горводоканала выпьет на камеру стакан воды из-под крана, скажет — порядок, пить можно», — добавил Dmitry N.

«А откуда воде быть качественной, если промышленные отходы в огромных количествах в нее сливают, такую уже не очистить», — отметил Игорь Б.

«Проверят и мужика за «клевету» посадят — это правда», — поделился мнением Магомед Ц.

Тем временем региональное правительство не осталось в стороне от проблемы. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал данную жалобу и пояснил, какая работа ведется в регионе по повышению качества водопроводной воды.

Pnzreg.ru Олег Мельниченко

«Модернизировать систему, которой не занимались долгие годы, за год или два — невозможно. Мы выстраиваем долгосрочную стратегию обновления систем водообеспечения, работаем в рамках государственных федеральных и региональных программ. Готовы оперативно оформлять документы и выходить с предложениями по созданию новых объектов ЖКХ, модернизации уже существующих», — подчеркнул он.

А ведь эта проблема действительно назревала годами. Жители неоднократно писали просьбы о помощи, о нехватке питьевой воды, о её отвратительном качестве.

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Вот и в конце июня Мельниченко во время очередного совещания в Доме правительства отметил, что получил свыше 100 обращений от пензенцев. На этот раз к имеющимся проблемам добавились перебои с водоснабжением в связи с установившейся аномальной жарой.

Жителей немного успокоили, пообещав подвоз воды, в случаях ее нехватки во время ремонтных работ на сетях водоснабжения.

Valera N. Trubin Бутилированная вода

«Необходимо направить в наиболее проблемные районы руководство и специалистов управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения, чтобы решить вопросы на месте. Людей нужно обеспечить водой», — поставил тогда задачу Мельниченко.

Все аварийные ситуации на сетях водоснабжения должны устраняться в течение суток, подчеркнул он.

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Тут еще масла в огонь подлила жалоба Путину о грязной жиже из кранов пензенцев вместо воды.

Президент России на обращение из Пензенской области ответил, что отрасль испытывает проблемы недофинансирования. Несвоевременный ремонт, несвоевременная замена труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что он становится непривлекательным.

По словам Путина, только на модернизацию объектов ЖКХ будет направлено 500 млрд рублей через инфраструктурные проекты, еще 150 млрд рублей пойдет по линии ДОМ.РФ.

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Олег Мельниченко в свою очередь отрапортовал, что на основании заявок органов местного самоуправления запланированы работы по капремонту и строительству объектов водоснабжения в области на общую сумму 200 млн рублей. В программу уже включили 163 объекта. В полном объеме работы завершили на 26 объектах, капитально отремонтировали семь водонапорных башен, девять артезианских скважин и 3,4 км водопроводных сетей. На 2022 год готовится проектно-сметная документация для участия в программах «Чистая вода» и «Водоотведение».

Первому зампреду правительства Виктору Кувайцеву в очередной раз поручено контролировать качество воды в регионе и оперативно реагировать на жалобы жителей.

Pnzreg.ru Виктор Кувайцев

Но если из крана — «жижа», может, из родника лучше? Многие помнят недавнюю историю в марте 2021 года: жители микрорайона Ахуны в Пензе обнаружили свалку с испорченными продуктами неподалеку от имеющегося родника. Фотографии, на которых запечатлены свиные ноги и куры, разбросанные на территории в несколько квадратных метров, пензенцы выложили в интернет. В региональном управлении Роспотребнадзора тогда ответили, что родниковая вода не имеет санитарно-эпидемиологических заключений и использовать ее в питьевых целях нельзя. Употребление такой воды населением может привести к вспышке инфекционных заболеваний.

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Предупрежден — вооружен. Что еще остается? Видимо, покупать бутилированную воду…