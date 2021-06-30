Президент России Владимир Путин 30 июня в 18-й раз проведёт прямую линию. Глава государства ответит на интересующие граждан страны вопросы.

Начало — в 12:00 по московскому времени. Как сообщается на сайте Кремля, все желающие могут задать свои вопросы через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), с помощью СМС — или ММС-сообщения, по телефону, а также через соцсети.

Напомним, в 2019 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа и 8 минут. Президент ответил на 81 вопрос, всего было принято более 2 млн обращений.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса прямую линию не проводили. Владимир Путин ответил на вопросы сограждан в ходе большой пресс-конференции в декабре.

Подробности о «Прямой линии с Владимиром Путиным» — 2021 читайте в трансляции ИА REGNUM.