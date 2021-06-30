30 Июня
 
8:40

Не дайте погибнуть: жители «падающего» дома из Читы пожаловались Путину

Жители печально известного дома из микрорайона Северный, 39 в Чите (Забайкалье), который наклонился уже более чем на 50 сантиметров, развесили плакаты с надписью SOS и написали на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

8:32

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021 moskva-putinu.ru

8:30

Названа самая популярная тема вопросов для прямой линии с Путиным

Наиболее популярная тема вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — это борьба с COVID-19.

8:23

Пермяк попросил Путина не отменять массовые мероприятия из-за COVID-19

Пермский продюсер и организатор массовых мероприятий Михаил Чавлытко записал видеовопрос для прямой линии с Владимиром Путиным. Пермяк просит не отменять массовые мероприятия из-за COVID-19, но пустить в ход ряд ограничений и привлечь для их разработки организаторов таких мероприятий.

8:13

В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным

Подготовка площадки для проведения прямой линии населения страны с президентом РФ Владимиром Путиным в Центре международной торговли в Москве началась заранее.

8:10

Песков раскрыл подробности прямой линии с Путиным

Ведущие прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным готовятся к мероприятию наравне с российским лидером. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

8:08

Телеканалы заложили три часа на прямую линию с Путиным

Российские телеканалы, которые проведут трансляцию прямой линии президента РФ Владимира Путина с населением страны, заложили на мероприятие три часа. Об этом свидетельствует опубликованная ранее сетка вещания.

8:04

Почему Алтайский край лидирует по числу вопросов Путину?

Напомним, жители Алтайского края оказались в лидерах по числу заданных вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Звучали предположения, что так происходит из-за того, что местные власти не реагируют на чаяния граждан.

8:03

Алтайский опекун попросила поддержки у Путина

На прямую линию президента России Владимира Путина обратилась пенсионерка из Барнаула Вера Балаева, являющаяся опекуном собственного внука. Как сообщает сайт moskva-putinu.ru, женщину интересует: почему люди, которые берут ребенка из детского дома, имеют поддержку от государства, а если беда случилась в семье и ребёнка воспитывает бабушка, поддержки нет?

7:59

Прямая линия [Цитата видеотрансляция «Прямая линия с Владимиром Путиным», Россия]

7:47

Названа дата прямой линии президента России Путина с гражданами страны

Очередная прямая линия выйдет в эфир в 12:00 (мск) в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

7:46

В Кремле готовятся к прямой линии с Путиным

В марте 2021 года Владимир Путин заявил, что прямая линия с президентом России позволяет лучше понять, в чём состоят потребности граждан и в какой сфере нужно прилагать наибольшие усилия.

7:44

Путин проведёт прямую линию с жителями России

В формате прямой линии общение президента с жителями России проходит с 2001 года. Некоторые изменения произошли в 2020 году: прямая линия не проводилась отдельно, а была совмещена с другим мероприятием — большой пресс-конференцией.