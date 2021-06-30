Не дайте погибнуть: жители «падающего» дома из Читы пожаловались Путину
Жители печально известного дома из микрорайона Северный, 39 в Чите (Забайкалье), который наклонился уже более чем на 50 сантиметров, развесили плакаты с надписью SOS и написали на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Названа самая популярная тема вопросов для прямой линии с Путиным
Наиболее популярная тема вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — это борьба с COVID-19.
Пермяк попросил Путина не отменять массовые мероприятия из-за COVID-19
Пермский продюсер и организатор массовых мероприятий Михаил Чавлытко записал видеовопрос для прямой линии с Владимиром Путиным. Пермяк просит не отменять массовые мероприятия из-за COVID-19, но пустить в ход ряд ограничений и привлечь для их разработки организаторов таких мероприятий.
В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным
Подготовка площадки для проведения прямой линии населения страны с президентом РФ Владимиром Путиным в Центре международной торговли в Москве началась заранее.
Песков раскрыл подробности прямой линии с Путиным
Ведущие прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным готовятся к мероприятию наравне с российским лидером. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Телеканалы заложили три часа на прямую линию с Путиным
Российские телеканалы, которые проведут трансляцию прямой линии президента РФ Владимира Путина с населением страны, заложили на мероприятие три часа. Об этом свидетельствует опубликованная ранее сетка вещания.
Почему Алтайский край лидирует по числу вопросов Путину?
Напомним, жители Алтайского края оказались в лидерах по числу заданных вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Звучали предположения, что так происходит из-за того, что местные власти не реагируют на чаяния граждан.
Алтайский опекун попросила поддержки у Путина
На прямую линию президента России Владимира Путина обратилась пенсионерка из Барнаула Вера Балаева, являющаяся опекуном собственного внука. Как сообщает сайт moskva-putinu.ru, женщину интересует: почему люди, которые берут ребенка из детского дома, имеют поддержку от государства, а если беда случилась в семье и ребёнка воспитывает бабушка, поддержки нет?
Названа дата прямой линии президента России Путина с гражданами страны
Очередная прямая линия выйдет в эфир в 12:00 (мск) в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
В Кремле готовятся к прямой линии с Путиным
В марте 2021 года Владимир Путин заявил, что прямая линия с президентом России позволяет лучше понять, в чём состоят потребности граждан и в какой сфере нужно прилагать наибольшие усилия.
Путин проведёт прямую линию с жителями России
В формате прямой линии общение президента с жителями России проходит с 2001 года. Некоторые изменения произошли в 2020 году: прямая линия не проводилась отдельно, а была совмещена с другим мероприятием — большой пресс-конференцией.