Депутат украинского парламента и бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович прокомментировал победу сборной Украины по футболу в матче со Швецией на Евро-2020. Политик указал на то, что украинцы сравнивали победу украинской сборной с Полтавской битвой 1709 года, в которой армия российского царя Петра I разбила армию шведского короля Карла XII, на сторону которого перешел гетман Иван Мазепа. Об этом украинский политик 30 июня написал на своей странице в Facebook.

Алексей Кившенко. Капитуляция шведской армии. 1887

«Футбол — как зеркало деколонизации. В моей ленте почти не было о «шведах под Полтавой». Начинаем со своей точки зрения смотреть на свою историю», — отметил Вятрович.

Заявление Вятровича обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте». Многие раскритиковали Вятровича за его антироссийскую «историю Украины».

«Да пусть он как хочет смотрит на историю, у нормальных своя история!» — написал Сергей Б.

Kmr.gov.ua Владимир Вятрович

«Глубоко больные люди», — пишет депутат Рады Николай Скорик.

«Еще один сосед по палате для Ницой, туда же еще Фарион — и палата укомплектована», — добавила Ирина В.

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«И Мазепы не было в команде!» — отреагировал Андрей К.

«Требуем вернуть нашему родному русскому языку государственность!» — отметил Aleksandr B.

«Мне всегда было интересно, он действительно верит в то, о чем говорит, или просто хайпует, оседлав национализм, извращая историю, зарабатывая на этом бабло? Его деятельность — это бальзам на генетическую память канадской диаспоры, которая довольно богата и готова платить за то, чем он занимается», — написал Виталий В.

«Судя по его друзьям — всякая мерзость найдёт свою гадость», — добавил Сергей Б.

«Да, как ни крути, а никто, кроме тебя, любителя мандаринок от святого Николая, не хочет забывать, что история у нас одна и не делится на украинскую и российскую», — отметила Анна Ё.

«1) Гол Довбика отменить. То «москальский» гол. 2) Перед шведами встать на колени. 3) победу присудить шведам. 4) Выделить на это 100 млрд гривен», — иронизирует Лин Саха.

Цитата из видео на YouTube Футболист сборной Украины Артем Довбик

«Смешно смотреть, как «нерабы», виляя хвостиком, защищают хозяев», — пишет Владимир К.

«По комментариям в соцсетях, чатах и т. д. неожиданно обнаруживаешь, что ряд товарищей, всегда и, безусловно, ранее не дававших повода их в чем-то заподозрить, вдруг начинали орать «как под Полтавой» в адрес шведов. Как бы моментально переставая идентифицировать себяс Орликом, его «конституцией» и всем прочим, там же, под Полтавой, медным тазом и накрывшимся. Очень смешно выглядит. Как радистку Кэт (героиня советского фильма «Семнадцать мгновений весны». — М. Р.) не гестапь, а как рожает — кричит по-русски», — с иронией отметил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Рады Максим Бужанский.

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