Киев, , 17:46 — REGNUM Русскоязычные боевики ВСУ, воюющие в Донбассе, являются «москалями», заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион 7 ноября в эфире львовского телеканала «НТА».

На вопрос журналиста о наличии множества русскоязычных боевиков ВСУ, воюющих против Донбасса, Фарион заявила:

«Русскоязычное население — это оксюморон, то есть противоречие в определении. Нет русскоязычного украинца, есть или «москаль», или украинец».

Экс-депутат считает, что население Украины, чей родной язык русский, не хотят учить украинский из-за лени.

«Это элементарная лень, а против лени есть одна элементарная вещь — кнут», — подчеркнула Фарион.

Напомним, ранее Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «пуиноидами» и заявила, что если они не хотят избавиться от «грязной привычки» русского языка — они должны эмигрировать в Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ряде стран ведётся война против русского языка, целью которой является сокращение его распространённости в мире.

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