Жители Омска вновь массово жалуются на химический запах в воздухе. В соцсетях омичи сообщают о зловонии на улицах Химиков, Лукашевича, Туполева, Дианова и других.

Цитата из х∕ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР В противогазе

Как сообщили ИА REGNUM 29 июня в минприроды Омской области, в Центр экологического мониторинга за сутки поступили жалобы на химический запах от жителей Советского и Кировского округов Омска.

На автоматизированном посту наблюдений по улице 4-я Поселковая в течение суток зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по фенолу (1,5 ПДК) и сероводороду (1,3 ПДК). В Советский округ выехала передвижная лаборатория. Специалисты отобрали пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоны в контрольной точке на улице Доковская. Зафиксировано 0,5 ПДК фенола, остальные показатели оказались в пределах ПДК. Информация направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Между тем отчаявшиеся жители Омска решили сообщить о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину.

«Отправила сегодня вопрос про омские выбросы на «Прямую линию» с президентом. Было бы здорово, если бы туда пришло много подобных вопросов! Присоединяйтесь!» — призывает подписчица паблика «Проект «Дыши» Омск» Маринка М.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Химиков, сильнейшая вонь химией которую ночь подряд!» — пишет Дарья Л. По её словам, омичей просто травят. «Дышать нечем из-за выбросов, голова кружится и в горле дерёт и першит опять. Глаза слезятся», — продолжает она.

«На Лукашевича то же самое, просто невыносимо», — подчеркнула Елизавета К.

«На Туполева с 4-х вонища», — сообщает Наська К.

«Дианова, проснулась от рвотных позывов. Бегом закрывать все окна. До утра не спала, очень плохо было», — жалуется Инесса Р.

«Только хотела то же самое написать! Отправила тоже. Омичи, пишите вопрос, если нас будет много, нас услышат!» — призывает Антонина К.

«Тоже отправляла, ещё прикрепила ссылки на СМИ, в частности про то, что невозможно никак повлиять на крупные федеральные предприятия», — отметила Анна Л.

«На Поселковых с 03:30 нечем было дышать. Это уже становится невыносимым», — пишет Алек С.

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Добавим, жители Омска уже не первый раз за это лето жалуются на химическую вонь в воздухе. Каждый раз эта ситуация обсуждается в соцсетях, однако к лучшему, судя по всему, ничего не меняется.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в полдень по московскому времени президент РФ Владимир Путин проведёт прямую линию. Главе государства поступило уже более 650 тысяч вопросов.

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