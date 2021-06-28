Москва, , 11:14 — REGNUM На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило 659 411 вопросов. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Так, 365 809 обращений поступили через кол-центр, 157 222 — при помощи СМС или ММС, ещё 63 701 через сайт программы и 48 546 через мобильное приложение «Москва-Путину». Ещё 24 133 обращений направлены через соцсети.

Самыми активными по числу обращений являются жители Краснодара, Новосибирска и Дагестана, а наиболее популярной темой остается вакцинация от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в полдень по московскому времени Владимир Путин проведет прямую линию. Программа пройдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «линия будет высокотехнологичная, упор делается именно на приложение для смартфонов»: «Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно».

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