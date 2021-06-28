Киев начнёт отслеживать сделки по покупке украинской земли гражданами России, при этом участки могут начать конфисковывать, заявил заместитель главы минэкономики Украины Тарас Высоцкий. Он напомнил, что граждане РФ не могут купить участки земли на Украине, потому что это запрещено законом. Чиновник добавил, что при выявлении фактов покупки российскими гражданами украинской земли участки будут конфисковывать в пользу государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

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Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Часть комментирующих отметили, что при таких обстоятельствах вряд ли кто-то осмелится быть инвестором на Украине. Кроме того, некоторые отметили, что со стороны России может последовать ответ.

«Хорошо подготавливают почву для возможности отбора земли у кого угодно. Ведь доказательная база в суде не всегда нужна. Достаточно просто сказать «куплено агрессором», и все — можно отбирать. Стукачество будет процветать. Сосед на неугодного соседа сможет поклеп навести», — написала Наталья К.

Адміністрація Президента України Тарас Высоцкий

«Ни один нормальный не будет вкладывать средства в Украину, это уже и так понятно», — добавил Эдуард Д.

«Не, ну, а чо? Накитайцах схему обкатали, пора расширять бизнес. Вот только финал такого бизнеса печален будет…» — отметил Сергей С.

«Россияне её могут купить через поляка, а потом ещё восемь раз, к примеру, через немца, чеха и эстонца. И эти люди руководят экономикой! Да когда уж патриотизм на полную-то заработает и Украина перестанет перекачивать газ «агрессора?» — спросил Сергей Евгеньевич.

«Не боятся, что бумеранг прилетит?» — поинтересовался Валерий Е.

«Ну в таком случае пусть Зеленский, [помощник президента Украины, директор и основатель «Студии Квартал-95» Сергей] Шифер и прочая шушера… могут попрощаться с землей и квартирами, а также бизнесом в российском Крыму! Сами себе стреляют в ногу!» — написал Денис К.

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Николай Пимоненко. Вечереет. 1900

«Правильно, земля должна принадлежать только американским господарям (хозяевам — М. Р.)!» — добавил Кирилл Д.

«Да какой же нормальный вложится туда, где правят профессиональные рэкетиры и шантажисты?» — не понимает Olga S.

«Чем эти россияне думали, когда покупали землю в Украине?» — спросил Вячеслав А.

«Ну правильно, а зачем продавать землю один раз, когда можно продать два, а то и три раза?» — с сарказмом добавил Евгений Б.

«И сразу инвесторы попрутся на Украину», — иронизирует Олег Г.

«Дятел, долбящий кабель высокого напряжения, — это Украина нынешняя. Наступит момент, проковыряют изоляцию… [ударит током] так, что ридну мову (родной язык — М. Р.) забудут», — подытожил Дэнис Д.

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