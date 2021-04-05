5 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине пользователи социальной сети Facebook поделились своими мыслями о премьере на телеканале СТС второго сезона украинского сериала «Папик». Сериал, как отметили жители Украины, выходит на российском телеканале вопреки тому, что на Украине уже седьмой год по нарастающей звучат антироссийская риторика и призывы сокращать торговлю с Россией. В среде украинских экспертов звучали такие словосочетания, как «показной патриотизм» и «низкопробный политический цинизм».

Анна Царькова, , 18:10 — REGNUM 5 апреля на телеканале СТС ожидается премьера второго сезона комедийного сериала «Папик», снятого студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Украинские эксперты, а также жители страны оценили данное событие в разрезе антироссийской пропаганды на Украине. Своим мнением жители Украины поделились в социальной сети Facebook.

Папик в зале суда Цитата из сериала «Папик» 2019

По словам украинского политолога Александра Скубченко, который поддерживает добрососедские отношения с Россией, он нормально относился к продаже бывшим президентом Украины Петром Порошенко кондитерской продукции фабрики Roshen в России, равно как и к продаже в России фильмов студии «Квартал 95».

«А вот вся эта мерзость, которая клянёт Россию агрессором и «воюет» с ней, не забывая при этом зарабатывать рубли на российских рынках, это не есть нормально. Газ для людей дешевле покупать в России нельзя, а сериалы свои в России продавать — запросто. Показной патриотизм, когда стране во вред, но себе в карман, это мерзко. Продаёшь свои сериалы в России? Не гавкай об агрессии. Воюешь с Россией? Продавай свои сериалы в США. Иначе ты — просто алчный мерзавец», — Скубченко. написал Скубченко.

Владимир Зеленский в передача «Вечерний Квартал». 2018 год Vadim Chuprina

Аналогичное мнение выразил украинский журналист Максим Назаров.

— цинизм, низкопробный политический цинизм для очень глупого избирателя, где седьмой год позволительно строить анти-Россию, питать ненависть ко всему русскому, но оставаться обожателями рубля, и, да, уже нового президента снова подставили бояре», — «В этой ситуации хреново другоецинизм, низкопробный политический цинизм для очень глупого избирателя, где седьмой год позволительно строить анти-Россию, питать ненависть ко всему русскому, но оставаться обожателями рубля, и, да, уже нового президента снова подставили бояре», отметил журналист.

Свою оценку происходящему под записью Максима Назарова в социальной сети Facebook дали жители страны. Так Ruslan M. из Киева считает, что Владимир Зеленский является не кем иным, как одним из идейных вдохновителей происходящего.

«Президент — один из идейных вдохновителей происходящего, ну или просто безъяйцевое существо, отдающее государство на растерзание. Я думаю, историки дадут ему адекватную оценку. От такого позора не отмоешься», — отметил Ruslan M .

«Вы упорно пытаетесь ниспровергнуть аксиому, что деньги не пахнут? Ну-ну…» — ответил Валерий М. Максиму Назарову.

«Зато рос. вакцина — это непатриотично, лучше сдохнуть», — добавила Татьяна Ш. из города Киева.

Похожее мнение относительно вакцинации от коронавируса выразила Елена П. из города Одессы: «Макс! Спросите у «слуг» (депутатов партии «Слуга народа», которых в парламенте Украины большинство. — прим. ИА REGNUM), как они относятся к тому, что в России суточная заболеваемость короной ниже, чем у нас? Но «Спутник» ни-ни».

«С пятого апреля стартует на канале YouTube CTC и на каналах YouTube «95-го квартала», а завтра основатель «95-го квартала» будет лизать ботинки президенту США и рассказывать об агрессии России против Украины», — добавил также Александр П. из Киева.

Владимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

Отметим, на телеканале СТС подчеркнули, что первые серии первого сезона сериала «Папик» в 2020 году посмотрели 68 миллионов российских зрителей. Добавим, если верить официальным данным украинской статистики, то данная цифра явно превышает численность населения Украины.

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Напомним в 2020 году депутат украинского парламента от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что на телеканале СТС начал выходить сериал «Родственнички», который студия «Квартал 95» сняла еще в 2016 году, а продюсером выступил лично Владимир Зеленский.