Симферополь, 27 февраля 2021, 07:30 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская является владельцем недвижимости в Крыму. Об этом он рассказал 26 февраля в эфире канала «Россия 24».
Аксенов также добавил, что счета за коммунальные услуги оплачиваются регулярно, ввиду отсутствия задолженности по ним.
Он также посоветовал Зеленскому разобраться, кто из его соратников также имеет недвижимость на территории Крыма.
Читайте также: Раздельно падаем — Зеленский поблагодарил Байдена за Крым
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают Крым частью России. В свою очередь Зеленский выразил благодарность в адрес президента США за его поддержку.
Отметим, Крым в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума воссоединился с Россией. Украина не признает решение жителей полуострова и считает Крым своей территорией.