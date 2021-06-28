Президент Украины Владимир Зеленский не поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с победой над представителем Японии Масаёси Накатани в поединке, который проходил в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе 26 июня. Об этом 28 июня в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист Максим Назаров.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

«Зеленский так и не поздравил Ломаченко с победой. Нигде из соцсетей. Видимо, неправильный боксёр», — отметил журналист.

Читайте также: Ломаченко победил нокаутом Накатани в девятом раунде

Отсутствие публичной реакции украинского президента в связи с победой спортсмена, который представляет Украину, обсудили читатели телеграм-канала Максима Назарова. Многие раскритиковали президента Зеленского, отметив также, что он, вероятно, ориентируется на электорат с Западной Украины.

«Просто он уже давно не наш президент. Он с подозреваемой в убийстве переписывается. О чем вообще говорить?» — написал John W.

Читайте также: «Чикатило не в то время родился». Зеленский общается с вероятной убийцей

«Может, неправильный президент?» — спросил Артем.

«Не удивлена. Сволочь и трус, а вдруг нацикам это не понравится?» — задалась вопросом Елена.

«И да, кривоногих (правда жестока) футболистов, которые чудом вышли из группы, он везде упомянул, а победа выдающегося украинского боксера — это да, рядовое событие…» — пишет Ви.

«Зелёное недоразумение опустилось до коммуникации с преступниками, они для него авторитеты мнения. А спортсмены с победами на международной арене для него «нэцикави» (неинтересные — О. П.)», — добавил Алексей К.

(сс) WorldSeriesBoxing Василий Ломаченко

«Был бы он (Ломаченко — О. П.) из дивизии СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — другое дело, а так він йому не цікавий (он ему неинтересен — О. П.). А вообще он старается для упоротого рагулья (рагуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.) быть своим, пусть их и поздравляет», — отреагировал Alexandr.

Читайте также: Зеленский поздравил боксера Усика с победой над Уизерспуном

«Неправильная победа. Ведь японцы — соратники по терспорам, союзники наших боссов, ещё и старше и богаче, в G7 состоят, мог бы Вася понять это и не так лупить партнёра…» — с сарказмом добавил Дмитрий Н.

«Зато рогулей всяких галичанских поздравляет. С убийцами Шеремета и Бузины переписывается. Осталось с нацистом и убийцейСтерненко кофейку попить…» — отметил Alex B.

«Какой Ломаченко? Он память своего деда не чтит, а вы хотите, чтоб он боксера, которого нацики не любят, поздравил…» — отметил Sasha.

«Васе его поздравления не нужны. Один идёт вперёд со своими принципами и честью, второй — играет роль и временный в своем случайном испытательном сроке», — отметил Elisei.

«Страна идет к тому, что слава Богу, хоть не открыли дело за то, что человек молится в «неправильной» церкви. Но и это, похоже будет, при таком развитии событий…» — пишет читатель под псевдонимом, а зачем.

«Просто он стал президентом Бандерштата — западенских (западных — О. П.) областей [Украины], а там не принято поздравлять людей с востока с успехами в чем-либо», — написал Евгений С.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«По-моему, из двоих неправильный это скоморох, случайно исполняющий обязанности президента. А Ломаченко спортсмен, прославляющий Украину», — добавил Игорь.

«А Вася так страдает, и так страдает, да нет у нас президента, есть плюгавенькая шавка, тявкающая невпопад», — отреагировал Никитенко Н.

«Его люди просто не интересуют. Даже те, которые, действительно, прославляют Украину. Время расставит всё на свои места!» — подытожил Alex C.

Читайте также: В России, Белоруссии и на Украине живёт один народ — боксёр Ломаченко

Напомним, в 2019 году Владимир Зеленский поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над британцем Люком Кэмпбеллом. Позже, в мае 2020 года Василий Ломаченко заявил, что люди, живущие в России, Белоруссии и на Украине, продолжают быть единым народом.

«Я не могу просто перестать с ними (с друзьями, родственниками и соперниками из России — О. П.) общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это, честно говоря, не укладывается в моей голове», — заявил спортсмен.