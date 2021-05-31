31 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о смене приговора украинскому радикалу Сергею Стерненко с семи лет лишения свободы на один год условно по делу о похищении депутата местного райсовета в 2014 году.

Оксана Переможенко, , 20:02 — REGNUM Апелляционный суд Одессы изменил приговор радикалу Сергею Стерненко с семи лет лишения свободы на один год условно по делу о похищении депутата местного райсовета в 2014 году. Соответствующий вердикт суд огласил сегодня, 31 мая.

Зеленский в своей песочнице [Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что решение суда их не удивило, так как Стерненко, по их словам, находится под опекой президента Украины Владимира Зеленского.

«Погодите. Сейчас ещё выяснится, что Стерненко никого не убивал, а погибший… совершил самоубийство. Не удивлюсь нисколько», — написал Константин П.

«Интересно, следующая весна закончится оправданием подозреваемых в убийстве Шеремета или Бузины?» — спросил читатель под псевдонимом 287ir356.

«А теперь попробуйте сами похитить депутата, пытать его, и посмотрите, на сколько вас закроют. Простых сирых», — добавил Anton.

«В недогосударстве возможно всё, видать, судьям пригрозили физической расправой, поэтому они обо**ались», — пишет olya. оdessa.

«Никто и не сомневался! Зеля слово держит! Сказал, ничего не будет, значит, ничего не будет», — отметила Лана.

«Шо ж так мерзко на душе?» — отреагировала Марина Д.

Украинские радикалы Цитата из прямой трансляции

«И наркотики Стерненко «не» крышевал, он помогал людям преодолеть боль с помощью медицинского каннабиса», — добавил Пётр К.

«А на судей учатся где-то, или их по объявлению набирают?» — спросил Денис.

«Мне кажется, если бы судили любого другого человека по таким тяжёлым статьям, то дали бы «пятнашку»!» — отметила Harley Quinn.

«А за убийство Бузины когда срок давности закончится?» — спрашивает Пётр К.

«Должность руководящую в СБУ дали уже «герою?» — интересуется Юлия.

«Он же из высшей касты — шляхты. Активисты и майдановцы и АТОшники. Вспомним законы ВКЛ (Великого княжества Литовского — О. П.) и Речи Посполитой, наши корни ныне. Там шляхтичу за убийство холопа присуждали штраф, и не более», — добавил Дмитрий Н.

«Героя Украины этому молодцу!!!» — с сарказмом добавила Natali S.

«Я не знаю, как назвать это государство, но знаю одно, что хочу уехать НАВСЕГДА!!» — написала Ирина Х.

«А ещё говорят, что суды у нас не реформированы. После очередной реформы, наверное, медали и звания за это будут давать и пожизненное содержание в виде члена наблюдательного совета. А у СБУ есть набсовет? А то кандидат освободился», — пишет Галина.

«А ведь действительно в последний день весны. Надо же так было успеть. Этой весной условные давать будем, а вот следующей… так понимать, наверное?» — спросил Юрий Юрий.

«Как похищение человека и пытки квалифицировали, что срок давности вышел? Там для тяжких преступлений вроде 10 лет» — отметил I U.

«Вот что значит, когда тебя крышует президент», — добавил Алексей.

«Не совсем понимаю, зачем нам с сегодняшнего дня полиция. Ну что плохого, если кто-то кого-то похитил, пытал, ограбил или убил?» — отреагировал в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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«Все так удивляются условному сроку для Стерненко, как будто и правда кто-то верил, что его посадят. С точки зрения УК Украины Стерненко вообще не совершил ничего плохо: подумаешь, похитил и пытал человека; да и то сказать, не человека — «ватника». Судили Стерненко на самом деле за другое, а именно за то, что он кинул СБУ, найдя себе новых папиков в посольстве США. Ну и вот за это-то он и получил год условно. Думаю, с делом об убийстве будет та же история. Там срок давности десяточка, истекает в 2028 году. Сроки судебного рассмотрения у нас ничем не ограничиваются, думаю, легко дотянут. Украинские законы созданы не для того, чтобы защищать вас от стерненок. Они созданы для того, чтобы защищать от вас стрененок и их покровителей», — резюмировал в своем телеграм-канале одесский журналист Юрий Ткачев.