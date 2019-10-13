Чикаго, США, , 11:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с украинским боксером Александром Усиком передал ему свои поздравления с победой над представителем США Чэзом Уизерспуном в дебютном бое для Усика в сверхтяжёлой весовой категории. Видеозапись разговора 13 октября выложена в Instagram-аккаунте lomus_official.

Украинский боксер поблагодарил президента Украины за поздравления, рассказал, что в зале, где проходил поединок, многие его поддерживали и отметил, что он намерен на следующей неделе приехать в США для поддержки на поединок между другим украинским боксером Александром Гвоздиком и российским боксёром Артуром Бетербиевым за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), который состоится 18 октября.

Отметим, бой между Усиком и Уизерспуном состоялся в Чикаго в ночь на 13 октября, и победа на нем была присуждена украинскому боксеру, после того как американец между 7 и 8 раундом отказался от дальнейшего участия в поединке.