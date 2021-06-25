В министерство иностранных дел Украины вызвали послов Германии и Франции для получения разъяснений относительно намерения Берлина и Парижа вести прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 25 июня заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Мы пообщаемся с послами… мы хотим лучше понять, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в «нормандском формате», — сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что «страшно не любит» дискутировать на неприятные темы с «близкими друзьями» и «партнерами», но в данном случае молчать нельзя, поскольку речь идет о грубом нарушении национальных интересов Украины.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Наглый» и «Бородатая Бабушка». Многие из комментирующих указали на положение Украины и сравнили его с международным положением таких государств, как Франция и Германия, отметив, что не Киеву что-либо «диктовать» ключевым странам Европейского союза.

«Министр страны-попрошайки что-то там требует от Германии и Франции. Уровень…» — написал Константин П.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Реально… [психушка]. И это отношение у всего мира будет не только к Кулебе, а и ко всей стране», — добавил Neragul.

«Кулеба или совсем бо-бо, или «агент Кремля». Делает всё, чтоб дискредитировать украинское государство в глазах Европы», — пишет Alexander E.

«Почему они так упорно позорят нашу страну? Похожи на старую ворчащую на всех бабку», — отметил Алексей.

«Общение Европы с РФ — это только дело времени… Конечно, США этого не хотят, но будем [видеть]», — добавил Volodymyr.

«В каждой стране есть психи. Но только у нас у психов есть целая страна», — написал Ivan R.

«Это только заявления… В глаза он это не скажет тому же главе МИДа Германии. А до Лаврова уж точно не дорос», — отметил İskəndər.

«Молодец, возвращает стране субъектность», — смеется Андрей Д.

«Кулеба… Он мне напоминает петуха в курятнике. Крылья гордо расставил и кукарекает, но только в своём маленьком курятнике», — добавил Денис.

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«Он только продолжения банкета может требовать», — шутит Влад В.

«Когда этот позор закончится?.. Я съем паспорт скоро», — иронизирует Андрей.

«Самое смешное то, что именно Германия и Франция были родоначальниками этого ЕС. А тут один обкурился и начал требовать», — добавил Figaro.

«Видно, положение действительно отчаянное, если на кормящую руку огрызаются», — пишет I. U.

«Макрона требует? А где у нас Макрон? В шестой палате, где и Наполеон!» — пошутил Дмитрий.

Kremlin.ru Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон на «Бизнес-диалоге Россия – Франция». Санкт-Петербург

«Политический вес Германии с Францией прекрасно демонстрирует Украина, а точнее — неспособность Меркель с Макроном принудить Украину к выполнению Минских соглашений. О чем с ними Путину разговаривать?» — поинтересовался Евгений.

«Днище. И это те, кто с протянутой рукой по миру шастают», — отметила Таня.

«Жду от европейцев заявления в стиле: мол, Европа прогрессивная и умеет заботиться о своих гражданах. И потому считает, что должна быть прагматичной и работать в конструктивном для неё ключе. Было бы забавно», — подытожила Лизанька.

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