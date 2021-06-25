Киев, , 11:35 — REGNUM МИД Украины вызвал послов Германии и Франции для получения разъяснений относительно намерения Берлина и Парижа вести прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом 25 июня заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

«Мы пообщаемся с послами… мы хотим лучше понять, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в «нормандском формате», — сказал дипломат.

Кулеба добавил, что «страшно не любит» дискутировать на неприятные темы с близкими друзьями и партнерами, но в данном случае молчать нельзя, поскольку речь идет о грубом нарушении национальных интересов Украины.

Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель при поддержке французского лидера Эммануэль Макрона предложила пригласить президентаРоссии Владимира Путина на саммит ЕС. По информации издания, Берлин и Париж призывают ЕС выработать новую стратегию по взаимодействию с Москвой. В Кремле положительно оценили инициативу, напомнив, что Владимир Путинявляется сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой и неоднократно об этом говорил.