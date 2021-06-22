22 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что государственный переворот на Украине в 2014 году был организован США и безвольно поддержан европейскими странами.

Мирослава Романенко, , 18:42 — REGNUM Государственный переворот на Украине в 2014 году был организован США и безвольно поддержан европейскими странами, заявил президент России Владимир Путин в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

Майдан на Украине. 2014 Иван Шилов © REGNUM

«Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — говорится в статье.

Говоря о ситуации на европейском континенте после завершения Холодной войны и расширения НАТО, глава государства отметил, что «многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией». Фактически это был ультиматум, резюмировал российский лидер.

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Заявление президента России обсудили в сообществе Телевизионной службы новостей (украинский канал «1+1») в видеохостинге YouYube. Среди комментирующих многие отметили, что президент России прав, но он не сказал ничего нового. Некоторые комментирующие обвиняли Россию и, в частности, ее лидера в гражданской войне, развязанной Киевом.

«Так и есть, бизнес-царьки помогли Майдан организовать», — написал Дядя Вася.

«Если так подумать, есть в словах и правда. И не хочется это признавать», — добавил Боглан Ч.

«Если США сегодня хозяин, то они и делали. Это не новость», — пишет Wadim Kirik.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд раздает на Майдане печенье

«Он прав, всё логично», — отметил Эдвард О.

«Так все и так уже давно знают, только некоторые в сказки верят», — отреагировала Miss LISA.

«Озвучил то, что всем известно! На данный момент 2/3 населения скоро ноги протянут, и что? Никого не наблюдаю на майданах! Проплаты-то нет! А без мотивации, как говорится: «Нема бабла — нема кохання» («Нет денег — нет любви». — М. Р.). Вся «идея» налицо!» — написала Olga.

«Ну, озвучил очевидные вещи, которые ни для кого не секрет. Как и во времена Холодной войны (которая, по сути, и не закончилась), так и сейчас идет борьба за влияние в мире, в том числе и над Украиной. Что в этих словах удивительного?» — не понимает читатель под псевдонимом COVID-21.

«Спустя семь лет «европейской жизни» понимаешь, что Путин прав», — отметил Кипиш Петрович.

«Умные люди это и так понимают. А упоротым ничего не объяснить, они готовы жить в иллюзии», — добавил Александр С.

«Какая разница, кто это сказал, главное, что всё это правда. По крайней мере, результат-то есть», — пишет Zeus Immortal.

«Так давно понятно, как независимость за печеньки продали», — отреагировал Хамзат М.

«Об этом было известно с развала СССР, чтобы мелкие страны было легче завоевывать, что с успехом делается: Украина, Молдова, Прибалтика… Они рассчитывали, что быстро справятся со всеми этими мелкими и поработят Россию, но что-то пошло не так…» — отметила Zina B.

Президент СССР Михаил Горбачев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин в президиуме IV съезда народных депутатов СССР, 1990 Sohu.com

«И скажите, что он не прав. Наскакали. Теперь не живем, а выживаем! Спасибо США и Европе», — добавила Tatyana S.

«Правду сказал. Все об этом знают, только некоторые не хотят своих ошибок, ну и намеренных антиконституционных действий признавать», — отреагировала Милена.

«А вы что, не знали, что Майдан организовали и профинансировали США? Это давно подтвердили сами американцы. Конкретно в революцию вложили 5 млрд долларов. И в чем новость?» — спрашивает Vlad P.

«Да, в 2014 году произошло вторжение США на Украину. В стране началась война. И везде, где они сунут свои грязные руки, везде смерть и горе… нищета…» — отметила Miroslava S.

«А что не так он сказал? Даже администрация Трампа выпускала документальный фильм, в котором доказано, что революция была спонсирована нашими «западными партнерами», — добавил читатель под псевдонимом strudel'ok.

«А что, типа Майдан не США сделали? Сейчас Украина живет в разы хуже, и что-то на майдан никто не выходит», — подытожил Sas Man.

Встреча Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри. Май 2019 Пресс-служба президента Украины

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Напомним, в результате государственного переворота, подержанного США и странами ЕС, законно избранный президент Украины Виктор Янукович вынужден был бежать с Украины, опасаясь за свою жизнь. Результатом государственного переворота (февраль 2014 года) на Украине стало воссоединение Крыма с Россией, а также образование республик Донбасса, которые не признали государственный переворот на Украине и избрали иной вектор развития, нежели тот, который был навязан жителям Украины по итогам переворота. В апреле 2014 года Киев развязал против Донбасса гражданскую войну, которая длится по сей день. В развязанной украинской стороной войне официальный Киев бездоказательно обвиняет Россию, чтобы переложить на Российскую Федерацию ответственность за убийство жителей Донецкой и Луганской народных республик и разрушение инфраструктуры ДНР и ЛНР.