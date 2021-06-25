Прокатившаяся летом—осенью 2020 года по десяткам городов Белоруссии волна многотысячных протестов граждан против бессменного правления Александра Лукашенко, очередной фальсификации президентских выборов и государственного терроризма стала ярчайшим феноменом новейшей белорусской истории. Она и сейчас остаётся весьма чувствительной темой — не только для удержавшего власть Лукашенко и его окружения, но и стран — соседей постсоветской республики, её стратегических партнёров.

Андрей Грук ИА Красная Весна Главный монумент и руины Инженерного управления. Брестская крепость

Евросоюз, США и их союзники вполне предсказуемо не признали Лукашенко легитимным президентом и применили к официальному Минску политические и экономические санкции. Они оказались весьма унизительными.

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Формальным поводом для очередного пакета ограничительных мер на Западе посчитали произошедший 23 мая в Белоруссии «акт воздушного пиратства». Его символами стали Роман Протасевич и его подруга-студентка София Сапега. Пожалуй, сегодня в Белоруссии и даже за рубежом нет более известных белорусских персон, чем они.

Планируя спецоперацию, белорусские товарищи не смогли идеально выстроить ни легенду, ни техническое исполнение. Самое прискорбное, однако, в том, что стоящее над спецслужбами политическое руководство не смогло адекватно просчитать стратегические последствия этой маленькой тактической пирровой победы. Пианисты сыграли, как сумели, а директор обанкротившегося кабаре подставился и получил по заслугам. Причём получил какой-то детский шлепок вместо заявлявшегося отключения от SWIFT и тому подобного.

Тем не менее обоснованно обвинявшийся в применении откровенно фашистских практик «режим Лукашенко» поспешил навесить ярлыки «фашистов» на своих идейно-политических противников. Вполне тривиальный ход, учитывая народную память о Великой Отечественной войне — той самой, которую Лукашенко со своим ближайшим окружением публично и неоднократно назвал «не нашей».

22 июня 2021 года очередную порцию инсинуаций и спекуляций на тему Великой Отечественной войны выдал и Александр Лукашенко, и назначенный им главой правительства Роман Головченко. Последний, комментируя введённые 21 июня очередные санкции ЕС, договорился до того, что провёл «определённые параллели» между ними и Великой Отечественной войной.

Government.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Романо Головченко

Обиду за включение в ограничительные списки жён Виктора Лукашенко и Дмитрия Лукашенко, приближённого к правящей семье песенника Михаила Гуцериева и других «неолигархов» понять можно. Однако Головченко уверен, что между этими совершенно разными, ничем даже отдалённо не похожими явлениями «какие-то перекликающиеся моменты, я думаю, очевидны для всех».

Наиболее заинтересованные в карьерном росте и материальном благополучии пропагандисты уже приравняли новые санкции ЕС к геноциду белорусов во время Великой Отечественной войны. Как и Головченко, они выглядели нелепо.

Выступая 22 июня в Брестской крепости, Александр Лукашенко, помимо прочего, поведал: «Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война. Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью».

Поддакивая, завотделом Института социологии НАН Белоруссии Николай Щёкинзаявил: «К сожалению, мы сейчас видим, что именно 22 июня, в день такой трагедии, когда надо молиться за всех, кого уже нет с нами, за то, что благодаря им мы получили жизнь, именно в этот день коллективный Запад дошел до такой низости, пробил нравственное дно и практически согласовал секторальные санкции. Я считаю, это геноцид, а не санкции — геноцид белорусского народа, который мы уже начинаем переживать второй раз за 80 лет».

На самом деле санкции были введены в действие 21 июня, так что с пафосными сравнениями Щёкин, Лукашенко и прочие прошли мимо кассы. Проблема, однако, не столько в хронологии или отождествлении Евросоюза со всем пресловутым коллективным Западом, сколько в направленности ретивой мысли. Эдак скоро официальный Минск приравняет сломанную табуретку в президентском дворце к Холокосту.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Брестской крепости 22 июня

Своё заявление перед пулом пропагандистов Головченко сделал в знаковом месте — в мемориальном комплексе «Тростенец» под Минском, где всё буквально фонит ужасом массовых убийств узников одного из крупнейших нацистских концлагерей. В своей речи после церемонии возложения венков в память о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны он также обратился к теме ревизионизма и снова начал упражняться в проведении «параллелей» с 1941 и 2021 годами. Продолжая ранее заявленную Лукашенко линию апологетики нынешнего режима, Головченко сообщил: «Поэтому, когда нам из-за рубежа — в том числе потомки тех, кто принимал участие в агрессии против нашей страны, начинают навязывать свои взгляды, то какая у нас может быть другая реакция, кроме как отторжение? Мы просто обязаны доносить нашу правду».

Взгляды взглядам рознь, а сын за отца не в ответе. Об этом, кстати, накануне напомнилиАнгеле Меркель её соотечественники. Нынешнее поколение граждан ФРГ, особенно не этнические немцы, несколько утомилось каяться и платить, платить и каяться за то, чего оно не совершало.

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Ещё совсем недавно официальный Минск вполне устраивали взгляды западных друзей и партнёров на развитие местного самоуправления, малого и среднего бизнеса, энергоэффективность и многое другое. Особенно устраивали западные инвестиции с созданием современных, экспортоориентированных производств, а также прямая безвозмездная многомиллионная помощь.

«Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем», — грозно заявил глава белорусского совмина.

Адекватности от Головченко и его товарищей в этом вопросе ждать не приходится. В апреле они уже вводили санкции в отношении ряда компаний — целили в Запад, а попали в Россию. Нет оснований считать, что и на этот раз Головченко не будет так же смешон, как персонаж Ярослава Гашека подпоручик Дуб.

Gov.kg Белорусский премьер-министр Роман Головченко

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Головченко в своей речи также поразил намерением рассказать «нашим детям, что такое план «Ост» по фактически уничтожению нашего народа и превращению его в бессловесных врагов» — как будто об этом не рассказывают в школьной программе, а затем не дублируют в рамках вузовской программы. Не ретушируют знаменитый план «Ост» белорусские историки и публицисты — об этом убедительно говорят многочисленные публикации, выступления в СМИ и на конференциях.

Похоже, председатель правительства не в теме. Мог бы поручить сотрудникам своего аппарата выяснить, замалчивается ли план «Ост», обходят ли его вниманием СМИ. Для этого достаточно сделать запрос в Национальную библиотеку и «Белтелерадиокомпанию».

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Выступление премьер-министра было бы не полным, если бы он не связал Великую Отечественную войну, которую Лукашенко сотоварищи уже постановили считать «не нашей», с постсоветской лимитрофной реальностью. «Это скорбь, память о погибших на полях сражений, в концентрационных лагерях. Мы должны всегда помнить о том, что довелось пережить нашей стране, нашим людям, строя нашу жизнь сейчас. Потому что на их долю выпали тяжелейшие испытания, — уточнил Головченко. — Надо помнить, с каким мужеством и героизмом наш народ их преодолел, каких жертв это стоило для нашего народа, и всегда быть достойными памяти тех, кто прошел через ужасы той войны, и не подвести их, строя современную независимую Белоруссию», — отметил он в своей речи.

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Проблема в том, что «независимую Белоруссию» советские партизаны и подпольщики, красноармейцы и краснофлотцы и даже послевоенное поколение не строили и не собирались строить. Такие намерения декларировались предтечами коллаборационистов и собственно предводителями полицаев, да и то с ситуативными оговорками. Ни о какой независимости БССР в составе СССР не могло быть и речи. Нет ни одного свидетельства того, что, например, узники «Тростенца» или защитники Брестской крепости отдали свои жизни за «независимую Белоруссию».

(сс) Bundesarchiv, Bild 146-1972-026-43 Оккупированный фашистами Минск

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Поэтому заявления главы белорусского совмина в мемориальном комплексе, построенном на месте лагеря смерти, выглядят как минимум кощунственно. Они вдвойне циничны потому, что были наполнены глупостями и конъюнктурой в день 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Если уж Головченко, Лукашенко и другие представители элиты постсоветской Белоруссии всерьёз намерены сделать что-то существенное для сохранения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, то могли бы сделать два важных шага. Во-первых, прекратить свои циничные ревизионистские выходки, прекратить лгать о Великой Отечественной войне и приплетать её к своим современным проблемам.

Во-вторых, следует прекратить мешать деятельности хранителей исторической памяти, ставить палки в колёса шествиям «Бессмертного полка» и преследовать обличающих духовных наследников полицаев по уголовным статьям как «экстремистов». Не делать глупости и не мешать тем, кто знает, как сделать лучше и естественным путём — в этом залог успеха пока что пустозвонного лозунга «государство для народа».

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