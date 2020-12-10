Минск, , 14:06 — REGNUM Во время Великой Отечественной войны завоёвывался суверенитет и независимость постсоветской Белоруссии. Об этом 10 декабря в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в Белорусском национальном техническом университете.

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«Мы переживаем очень трудный, очень сложный период становления белорусской государственности, белорусской независимости и суверенитета», — рассказал он профессорско-преподавательскому составу БНТУ.

По его мнению, «это связано прежде всего со сменой поколений». Лукашенко отметил: участников Великой Отечественной войны осталось в Белоруссии около пяти тысяч человек.

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«То поколение, которое завоевало нам свободу и независимость — к сожалению, его уже практически нет», — констатировал он.

Лукашенко снова подчеркнул важность Великой Отечественной войны в официальной концепции пропаганды, сказав: «Каждый третий человек погиб в этой страшной войне и там ковалась основа нынешней нашей независимости, если хотите — основ существования нашего университета».

«Я хочу пожелать о самом главном — чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, — продолжил Лукашенко. — Воспитало поколение патриотов. Чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы, что та независимость, которая вы знаете, как досталась нам, будет сохранена».

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«Чтобы мы никогда больше не жили на чужой земле, — добавил он. — Чтобы наши дети, и дети еще не родившихся молодых людей — студентов, чувствовали себя хозяевами на этой земле. Это тяжелый урок, тяжелое будущее, которое уже началось».

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Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не считает Великую Отечественную войну «нашей». До этого такая трактовка применялась белорусским официозом применительно к Отечественной войне 1812 года, которая в учебниках и научной литературе стала преподноситься как «война 1812 года», «русско-французская» и тому подобное. Одновременно, в рамках политики «белорусизации» шла героизация французских интервентов с установлением памятников наполеоновским агрессорам, присвоения Борисову статуса «наполеоновского города» и прочие мероприятия.

Во время нынешних протестных выступлений противники бессменного правления Александра Лукашенко используют националистическую символику — бело-красно-белый флаг. По мнению Лукашенко, этот символ «фашистский», «профашистский и «коллаборационистский».