В Москве с 28 июня 2021 года, согласно указа мэра Сергея Собянина за номером 35-УМ, для посещения кафе и ресторанов невакцинированным жителям и гостям столицы потребуется иметь QR-код, который среди прочего оформляется при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус. Действителен такой тест всего три дня с даты исследования. Подобное нововведение уже вызвало недовольство общественности и самих компаний общественного питания, которые попытались напомнить мэру, что они не больница и не тюрьма. В свете этих поправок в плюсе оказались лаборатории, которые проводят тестирование, и поставщики тестов. ИА REGNUM выяснило, для кого же Собянин запустил золотой ручеек в этот раз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин

Россиян возмутил как факт самого разделения граждан «по зонам», так и то, что для властей теперь «без бумажки — ты букашка».

Миллионы работающих москвичей в будние дни обедают в кафе, так как не во всех компаниях есть собственные столовые. Указ Собянина ударил в первую очередь по ним. Далеко не все работодатели лояльно смотрят на судочки с домашним обедом прямо на рабочем месте.

В соцсетях разгорелись жаркие дискуссии вокруг ужесточения, а открытие Турции и увеличение числа рейсов в некоторые другие страны только добавили масла в огонь: «Show must go on-21 по-собянински!!!», «Учитывая то, что вакцинироваться далеко не всем можно по медпоказаниям — это безобразие», «Я не против вакцинации, я против социального нагнетания, которое вызовет такая сегрегация общества», «Долой указы мэра Собянина! Нам такой мэр не нужен!», «А такой вопрос, что делать людям, которым прививка противопоказана? Отказаться от всех услуг? Может, просто отказаться от жизни в принципе?»

В сети Интернет появилась петиция с требованием не ущемлять права невакцинированных, под которой подписались за сутки более 3 тыс. человек.

Во всем этом многобуквенном мэрском указе хотелось бы подробно остановиться именно на ПЦР-тестах.

На официальном сайте Собянина уточняется, что «пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС». При этом бумажные справки и сертификаты приниматься не будут.

Dit.mos.ru Система ЕМИАС

Судя по всему, продлится порядок 2−3 месяца. Такой вывод можно сделать из заявления мэра Москвы: «Чтобы массовая вакцинация начала давать результат, потребуется два-три месяца».

Список лабораторий, в которых можно сделать ПЦР-тест, подходящий под требования указа, размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«QR-код, содержащий информацию об отрицательном результате ПЦР-теста, можно использовать, только если вы сдали анализ в городской поликлинике или других лабораториях Москвы, передающих сведения в ЕМИАС», — уточняется на сайте мэра с указанием, что при наличии московского полиса ОМС тест можно сделать бесплатно в поликлинике.

В частной или федеральной лаборатории услуга будет платной. Цена отличается в зависимости от компании, в которую обратился гражданин.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория в Москве, где проводят исследование анализов на COVID-19

В утвержденном списке порядка 30 частных лабораторий.

Например, есть там ООО «Лаборатория Гемотест» семьи Рудема Газиева. Как ранее сообщал Forbes, после того как с марта 2020 года фирма начала проводить тестирования на COVID-19, средняя месячная выручка одной точки выросла на 15%. ООО «прописано» в Москве, где и платит налоги, в том числе те, что пополняют казну Собянина.

Стоимость исследования в этой сети колеблется от 1,8 тыс. рублей до почти 5 тыс. рублей. Срочный анализ делают за 12 часов, но за срочность придется доплатить 1080 рублей. А если нужен стандарт, то срок изготовления — один день.

Вот и считайте. Чтобы съесть бизнес-ланч в кафе за 400 рублей, нужно выложить пару тысяч на тест. И так каждые три дня.

Хотелось бы отметить, что, помимо напрямую обратившихся клиентов, добавится у частников и тех, которые придут на «бесплатное тестирование» в поликлиники. Ведь у некоторых госучреждений заключены контракты все с теми же частниками на исследование биоматериала.

Есть в списке попадающих под указ и сеть «Инвитро». Примечательно: единственным владельцем ООО «Независимая лаборатория Инвитро» (ООО «Инвитро») с ноября 2020 года является кипрская компания «Инвитро Холдинг Лимитед», созданная в офшоре в июле 2010 года. Само собой, конечный бенефициар её неизвестен.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория

Компания «Инвитро» также числится поставщиком порядка 1 тыс. госконтрактов на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Десятки контрактов у фирмы заключены на оказание услуг по лабораторным исследованиям, включая «определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР, с забором биоматериала».

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Еще один нюанс: тест, сделанный в другом регионе, например в Подмосковье, не подойдет. Таким образом, все платежи за ПЦР-тестирование осядут у юрлиц — налогоплательщиков Москвы.

О тестах на коронавирус

Средняя стоимость ПЦР-теста около 1,5 тыс. рублей. В апреле 2020 года сам Собянин заявлял, что в Москве ежедневно делают порядка 80 тыс. тестов, то есть, по скромным подсчетам, это 120 млн рублей в день. А если учесть сегодняшние расценки частных лабораторий, доплаты за срочность и потенциальный рост обратившихся в свете указа Собянина, то данную цифру можно смело умножать на два, а то и на три. Впечатляет.

Напомним, для посещения общепита ПЦР-тест среди прочего потребуется иностранцам, людям, не успевшим получить второй компонент вакцины от коронавируса, детям и подросткам до 18 лет и посетителям кафе с медотводом к прививке. Ходят слухи, что подобные требования могут расширить не только на общепит, но и прочие места с массовым пребыванием граждан. Тогда «золотой ручеек» превратится для лабораторий и продавцов тестов в полноводную реку. Ведь если от посещения ресторана еще можно отказаться, то, например, общественный транспорт заменить будет проблематичнее, если дойдёт до расширения указа и на него.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа московского ресторана в период пандемии

Если говорить непосредственно о самих тест-системах, то это еще одна золотая жила. Судите сами.

В июле 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщал, что в стране зарегистрировано 136 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. В этом списке были компании из Москвы, Татарии, Владимирской области и других регионов.

Отдельного внимания заслуживает то, что львиная доля тестов в том списке — это фактическая перепродажа зарубежной продукции, среди которой преобладает Китай.

На тот момент в списке было 39 тест-систем, произведенных в Китае разными производителями. Российские ООО их лишь перепродавали.

Так, например, за номером 80 в списке было АО «Р-Фарм», которое представило набор реагентов от «Вивачек Биотек (Ханчжоу) Ко., Лтд.» (Китай).

Компанию «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика называют одним из крупных бенефициаров пандемии.

(сс) Tirdanir Алексей Репик

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Помимо китайских тестов, в списке зарегистрированных были и произведенные в Корее, Нидерландах, США, Германии, Ирландии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Великобритании и Испании. Из 136 тест-систем, зарегистрированных на июль 2020 года, у 87 производители — иностранные компании.

Среди компаний, которые продавали экспресс-тесты на COVID-19 и наборы реагентов из Нидерландов и Китая, замечены ООО «Биотэк», а также АО «Швабе». Любопытно, что последнее — это часть дивизиона госкорпорации «Ростех».

Что касается «Биотэка», то собственники фармацевтической группы Борис и Евгения Шпигель с марта 2021 года проходят фигурантами уголовного дела. В рамках этого же дела был задержан экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Речь идет о взятках, которые, по мнению следствия, передавались за поддержку при заключении госконтрактов на поставку лекарств и медизделий.

Council.gov.ru Борис Шпигель

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На июнь 2021 года, если ориентироваться на данные реестра медизделий, список тест-систем перевалил за 200. Видимо, даже перепродажа чужой продукции — дело прибыльное. Ведь не зря же, по данным журнала Forbes, за время пандемии в мире появились 50 новых миллиардеров, связанных с отраслью здравоохранения.