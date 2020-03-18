18 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Правительство России создало антикризисный фонд на 300 млрд рублей, в том числе и для поддержки отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса. Тем временем некоторые частные компании на фоне паники у населения решили заработать. Ничего личного, это просто бизнес.

Анастасия Степанова, , 05:09 — REGNUM Следом за коммерческой компанией, объявившей о планах начать выпуск собственных тест-систем для определения коронавируса, группа «Инвитро», имеющая более 1,4 тыс. офисов по стране, заявила о готовности в ближайший месяц предоставить населению новую услугу — тесты для выявления инфицирования вирусом Covid-19. Тест будет платным, то есть коронавирус фактически создаст дополнительный источник дохода для холдинга. Стоимость услуги пока не называют, потому подсчитать потенциальный доход не представляется возможным. ИА REGNUM проанализировало, кто заработает на подобных исследованиях и обнаружило, что многие дороги сегодня ведут в один из офшоров — на Кипр, где, к примеру, зарегистрировано «Инвитро Холдинг Лимитед».

Лаборатория jarmoluk

Как ИА REGNUM уже сообщало, 16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в регионах запустят дополнительные лаборатории, где можно будет сделать тест на коронавирус. В них смогут пройти тестирование те граждане, которые посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или контактировали с потенциальным источником. Тогда же она заявила, что «нет необходимости всем гражданам Российской Федерации обращаться за тестированием» и от этого можно спокойно воздержаться, если не попадаешь в группу риска.

Подобные заявления россиян не успокоили. Всё чаще стал звучать запрос от населения на тесты «на всякий случай», хоты бы для того, чтобы снять собственную тревогу. А спрос, как известно, порождает предложения. Бизнес тут же откликнулся на новую возможность заработать. Первопроходцами стали некоторые торговые сети, создавшие базовый набор, который в соцсетях уже окрестили «набором паникёра». В тележках стоимостью чуть почти 3,5 тыс. рублей лежат туалетная бумага, гречка, макароны и прочие продовольственные и бытовые товары.

Платный тест на коронавирус

Не заставила себя ждать и медицинская сфера. Группа компаний «Инвитро» заявила, что готова в течение месяца «разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом Covid-19». Исследование готовы запустить в лабораториях компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске.

Известно, что выполнение исследования займёт от двух рабочих дней, а сдать анализ можно будет в разных медофисах компаний, точный список которых обещают сообщить позднее.

На сайте компании первой посетителей встречает заставка о коронавирусе, где рассказывается о диагностике, особенностях, лечении и профилактике. Заканчивается страница призывом о том, что, «если вы хотите узнать больше, позвоните». Там пациенту ответят на вопросы и сориентируют «по стоимости услуг». Бизнес, ничего личного.

О компании и её собственниках

Что представляет собой группа компаний «Инвитро»? По данным с сайта, частная медицинская компания создана врачом-реаниматологом Александром Юрьевичем Островским.

«В 1995 году он вместе с партнёрами создал компанию «ОМБ» — дистрибьютора импортного медицинского оборудования и расходных материалов в отечественные клиники. Одно из подразделений «ОМБ» специализировалось на анализах для столичных больниц и стало первой в России частной медицинской лабораторией; спектр исследований составлял всего 30 тестов», — отмечается на сайте.

Группа — это несколько разных юридических лиц, взаимосвязанных между собой. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Независимая лаборатория Инвитро» учреждено в ноябре 1998 года. Уставный капитал компании, которую возглавляет Александр Островский, — 31,4 млн рублей. Интересный факт: с октября 2017 года единственным владельцем ООО является кипрская компания «Инвитро Холдинг Лимитед», созданная в офшоре в июле 2010 года. И само собой, конечный бенефициар её неизвестен.

У данного ООО на сегодня три действующие «дочки». Первая — это ООО «Проактив Информ» (1% доли), созданное для управления финансово-промышленными группами в Москве в мае 2013 года. Уставный капитал компании минимален — 10 тыс. рублей. Владельцы, помимо уже названной лаборатории, Островский с долей 24,3%, кипрская компания — 18%, а также Марина Полонская — 8,1%, Елена Куликовская — 18,23%, Валентин Дороничев — 24,3%, Павел Куликовский — 6,08%. У «Проактива» в свою очередь есть и своя «дочка» — ООО «Инвитро-медиа» (деятельность сетевых изданий), созданное в июле 2013 года.

Второй актив лаборатории — ООО «Медбиофинанс», созданное в марте 2011 года для деятельности «по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению». Лаборатория имеет в ней 51% доли, оставшаяся часть принадлежит всё той же фирме с Кипра. «Медбиофинанс» — единственный владелец медкомпании «Виалаб», созданной в Москве в феврале 2007 года.

Третья «дочка» ООО «Независимая лаборатория Инвитро» — это ООО «Инвитро СПБ», созданное в декабре 2005 года в Санкт-Петербурге. Уставный капитал — 120 тыс. рублей. Лаборатории в фирме принадлежит 6,65%, а вот кипрскому офшору — 84,75%. Ещё 8,6% доли за уже знакомым нам «Медбиофинанс». В свою очередь «Инвитро СПБ» — единственный владелец мурманского ООО «Инвитро-Североморск», созданного в июле 2014 года в Мурманской области. Компания ведёт «деятельность больничных организаций».

Магнаты от медицины

Александр Островский — создатель группы Инвитро, сети клиник «Лечу.ру» и лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions — на сегодня имеет обширные бизнес-активы и как физлицо. Он отметился в создании 28 юрлиц, но 11 из них, включая некоммерческое партнёрство «В защиту прав пациентов», на сегодня ликвидированы. Помимо этого, в стадии ликвидации с 2018—2019 годов числятся ООО «Промедичи» и ООО «Знакомый доктор плюс». Из действующих компаний у Островского 30% в ООО «Венчурные инвестиции в здравоохранение», 25% в торговой ООО «Нейропроджект», 100% доли в ООО «Лайф дата лаб» (разработка компьютерного программного обеспечения) и 100% доли в ООО «Медиздат» (издательская деятельность) и других.

Не лишним будет отметить, что и кипрское «Инвитро Холдинг Лимитед» отметилось как создатель 34 юрлиц в России. Например, ей принадлежит 90% доли в ООО «Инвитро-Сибирь», созданном в апреле 2010 года в Новосибирске. Компания ведёт деятельность в области медицины. Помимо этого, по открытым данным, за годы работы она стала поставщиком в 181 государственном контракте на сумму более 98,08 млн рублей. А в ООО «Инвитро-Урал» кипрская фирма с 2018 года владелец и вовсе 100% доли. Уральское юрлицо было поставщиком как минимум в 135 государственных контрактах на сумму более 55,281 млн рублей.

О том, кто стоит за производителями тест-систем для определения коронавируса, вы можете узнать из нашего предыдущего материала.