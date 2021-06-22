Доля отечественного программного обеспечения к 2024 году в госкомпаниях должна быть не менее 70% от общего бюджета закупок IT-продукции. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который также не исключил, что для достижения этих параметров будут введены более жесткие требования. На фоне этих заявлений IT-рынок становится все более привлекательным и перспективным. Не зря же в его сторону начали расширять свои бизнес-портфели многие крупные бизнесмены, включая родственников высокопоставленных чиновников России. Не стал исключением и сын бывшего директора ФСБ, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, по совместительству брат министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева — Андрей. ИА REGNUM выяснило, в 2020 году Андрей Николаевич Патрушев обзавелся долей в свежесозданной компании по разработке компьютерного программного обеспечения плюсом к приобретенной в 2019 году доле в схожей компании. Подробнее — в материале.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Патрушев

Ставку на отечественное программное обеспечение в работе государственных учреждений и ведомств делают давно. Так, например, в апреле 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозинназвал зависимость от импортного софта угрозой нацбезопасности, а 21 июня 2021 года уже вице-премьер Дмитрий Чернышенко сделал громкое заявление о том, что львиная доля IT-продукции в госкомпаниях должна приходиться на отечественное программное обеспечение.

Также Чернышенко анонсировал второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Например, российским компаниям на закупку российских программных разработок будут предоставлять льготные кредиты. При консолидированном спросе со стороны крупных госкомпаний, по мнению вице-премьера, это создаст дополнительный синергетический эффект для отрасли.

«В этом году на субсидирование процентной ставки по кредитам для закупок отечественных программных продуктов заложен 1 млрд рублей бюджетной поддержки, что позволит привлечь не менее 35 млрд рублей дополнительного финансирования закупок», — отметил Чернышенко.

В целом речь идет о миллиардах рублей, которые потекут ручейком в сторону российского IT-сегмента.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Семья Патрушевых и бизнес-интересы

Семья Патрушевых прочно обосновалась в медиаповестке России. Например, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на этой неделе проводит серию рабочих визитов или вот министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обсуждает с главой Ингушетии перспективы развития сельского хозяйства. Но что касается младшего сына экс-главы ФСБ — Андрея, то о нём в медиапространстве гораздо меньше информации. Восполним этот пробел.

ТАСС на странице биографии Дмитрия Патрушева уточняет, что у него есть младший брат Андрей, который является предпринимателем. Андрей, по данным ТАСС, с 2017 года был главой совета директоров компании «Центркаспнефтегаз» и с 2015 года — замгендиректора и членом правления ПАО «Газпром нефть».

На сайте ПАО «Газпром нефть» на 2019 год Андрей Патрушев фигурировал в качестве заместителя генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти», а уже в сообщении от марта 2021 года он числится руководителем Центра «Арктические инициативы», с которым «Газпром нефть» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Энерготехнохаб Петербург».

(сс) Secretary of Defense Николай Патрушев

По данным ЕГРЮЛ, АНО «Центр «Арктические перспективы» было учреждено в Москве в ноябре 2019 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Начиная с создания Андрей Николаевич Патрушев — единственный учредитель и директор этой автономной некоммерческой организации.

Из пояснительной записки к отчету АНО за 2020 год следует, что среднесписочная численность сотрудников — 11 человек, а фирма занимается предоставлением услуг в области содействия развитию Арктической зоны РФ, улучшения экологии, развития Северного морского пути, привлечением инвесторов, развитием арктического туризма и прочим. Чистая прибыль по итогам 2020 года указана в размере 8,568 млн рублей. При этом в качестве добровольных имущественных взносов и пожертвований в 2020 году в АНО поступило 1 275 000 000 рублей при прибыли от приносящей доход деятельности организации — 8 568 000 рублей. Расходы на содержание аппарата управления составили 390 360 000 рублей, в том числе расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) — 318 851 000 рублей. Ещё более 42 млн рублей пришлось на расходы на содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества.

АНО на сегодня является владельцем и соучредителем как минимум двух юрлиц. В октябре 2020 года в сфере разработки компьютерного программного обеспечения было создано АО «Прогрессивные цифровые технологии». Его возглавил Денис Крылов, который с марта 2021 года также владеет ООО «Производственно-коммерческое объединение «Сердолик» (производитель целлюлозы и древесной массы с 1992 года).

Gov.spb.ru Подписание соглашения о присоединении компании «Яндекс» и некоммерческой организации «Центр «Арктические Инициативы» к деятельности «Энерготехнохаб Петербург»

15 июня 2021 года АНО «Центр «Арктические перспективы» учредила ООО «Аркавто» с основным видом деятельности — аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор — Александр Разумилов.

Из информации, размещенной на сайте центра «Арктические перспективы», известно, что АНО было активным участником Петербургского международного экономического форума — 2021. Заместителем директора АНО и участником мероприятий ПМЭФ был указан Рустам Романенков, который был замгендиректора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром нефть шельф».

В списке руководства также фигурирует Денис Крылов, который в 2019 году занимал должность гендиректора «Газпромнефть-Сахалин», и Владимир Горшенев, в 2019—2020 годах занимавший пост замгендиректора по закупкам, импортозамещению и реализации технологической стратегии ООО «Газпром нефть шельф».

Из биографии Андрея Патрушева, размещенной на сайте АНО, также известно, что он окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «нефтегазовое дело» и дипломатическую академию МИД РФ по специальности «мировая экономика», занимал должности в компаниях «Роснефть», «Вьетсовпетро», «Зарубежнефть» и компаниях дивизиона «Газпрома».

По данным ЕГРЮЛ, непосредственно Андрей Патрушев также является владельцем долей еще в двух компаниях в сфере разработки компьютерного программного обеспечения. В ООО «Транстелесофт», созданной в марте 2011 года, Патрушев владеет 6,25% с октября 2019 года, а в ООО «Юнистат» — 2,5% с декабря 2020 года.

Gov.spb.ru Андрей Патрушев

Совладельцами компании «Транстелесофт» являются ООО «Локотех-сигнал» — 75% (с 2019 года единственный владелец компании — кипрская фирма «Холдинг контролтугоу лимитед»), Вадим Татаринов, Светлана Лужбина, Вячеслав Нарышкин. При этом Нарышкин и Татаринов владеют еще несколькими IT-компаниями России. А у Лужбиной и Татаринова есть доли в аналогичной фирме Красноярска, да и не только в ней.

По открытым данным, ООО «Транстелесофт» было поставщиком как минимум восьми госконтрактов на сумму более 30,3 млн рублей.

Совладельцами «Юнистата», учрежденного в ноябре 2020 года, также выступают директор Глеб Шапортов с долей 43,75%, Виктор Алексеев, Арсен Егазарян, Роман Кругляков и Вадим Яхинсон. Данные последнего схожи с данными акционера лопнувшего «ПИР Банка».

Исполнителем по госконтрактам компания «Юнистат» пока не выступала.