Москва, 21 июня 2021, 12:59 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит с рабочим визитом Таджикистан 22−23 июня. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
«В Душанбе Патрушев примет участие в 16-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня посол по особым поручениям, национальный координатор Казахстана по вопросам ШОС Али Ерлик заявил, что очередная встреча стран ШОС на уровне премьер-министров намечена на ноябрь и должна состояться в Нур-Султане.