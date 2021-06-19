«Зеленский вместе с нацистами начнет геноцид народа Украины похлеще Пороха»
США «слили» Украину, променяв свои интересы на поддержку официального Киева. Об этом в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.
Заявление Мураева обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира на канале «НАШ» в видеохостинге YouTube. Многие поддержали политика, отметив также, что Зеленского никто «не вынесет», пока он будет покорный Соединенным Штатам.
«Дай Бог здоровья Путину. Пусть правит долго. А то появятся опять недоумки типа Горбачева, Ельцина и всех украинских президентов», — написал Наблюдатель.
«Зеленский, как тряпка, о которую все ноги вытирают», — добавил Виктор К.
«Европа не устает, потому как и не напрягалась. Лохов развели за бусинки, ну и теперь все становится на свои места, как и было задумано», — пишет Руслан.
«Как сказал немецкий политолог, Меркель устала от Украины. Ну, а где Меркель, там и Макрон и все остальные. Что и следовало ожидать. Жаль, но так предателям и надо», — добавила Маша С.
«Когда начнется процесс протрезвления, не забудьте наказать тех, кто вас «спаивал!» — отреагировал читатель под псевдонимом Олово.
«Я плохо слышу… США поддержат украинский народ (об этом также заявил Мураев. — О.П.)… Вы сошли с ума, вы не видите, как последние семь лет США «поддерживают» украинцев, они роют вам могилы! Украинцы являются и будут для политиков США материалом, необходимым им для борьбы с Россией, а другие должны умереть в результате экспериментов американских биологических лабораторий на Украине!» — пишет Peter O.
«А нам и не надо ни НАТО, ни ЕС! Мы не хотим в НАТО!» — добавила Nina.
«Да не вынесут его, он хозяев устраивает», — отозвался о Зеленском Андрей.
«Американцы поддерживают народ? Не смешите меня. Амеры поддерживают власть, режим. Плевать им на народ. Ну и насмешил меня Мураев», — отметила Ирина К.
«Власть Украины и так всё отдала, зачем она нужна в НАТО и ЕС?» — поинтересовался Vladislav R.
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«Зеленский вместе с нацистами начнет геноцид народа Украины похлеще Пороха (Порошенко. — О. П.). Он пугает Европу не зря. Этот карлик еще натворит», — считает Андрей.
«Не вынесут. США выгоден конфликт и бардак на границе с Россией, а значит всё это будет продолжаться», — добавил Алексей С.
«Конечно Европа вам ничего не должна. Зато вы теперь ей должны. Кредиты от МВФ кто будет выплачивать…» — спросил Игорь Б.
«Зеленского вынесут, если он перестанет выполнять все требования вашингтонского обкома, а на «Минск» американцам плевать. Зеленский, как и Порошенко, будет неприкасаем, пока он послушен. А на бесплатный майдан теперь народец попробуй подними…» — отметил Добрый Шубин.
«Нет, не протрезвеют! Слишком заболела Украина коричневым национализмом, слишком долго позволяла вливать себе в уши лживые информационные помои. Нет, Украина не способна быть ответственным партнером. Майданное мышление мешает!» — подытожил Иван Б.
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