Мирослава Романенко, 18 июня 2021, 20:25 — REGNUM Фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805, а также эсминец ВМС Великобритании HMS Defender D36 вошли 18 июня в морской порт Одессы, сообщает местное издание «Думская». В издании «Таймер» добавили, что корабли НАТО встретили с оркестром.
Новость обсудили в телеграм-канале «Таймер», а также в социальной сети Facebook на страницах издания «Таймер» и канала «Первый независимый». Комментирующие без одобрения восприняли прибытие кораблей НАТО в порт Одессы, указав на подчиненное положение Украины по отношению к странам НАТО.
«А салют? Массовые гулянья? Такой повод», — иронизирует Константин В.
«В свое время адмирал саблю американцу подарил, причем торжественно. А это продолжение унижения, чем ниже, тем более «свободные», — отметил Maksym G.
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«Как у себя дома», — пишет Алёна.
«На колени не забыли встать? Это так по-украински…» — написала Танита И.
«Хозяева приехали», — отреагировал Кирьян.
«Позорище, а оркестр к чему?» — поинтересовалась Елена Ж.
«Хозяев встречают с почестями, все как положено», — добавил Max K.
«А где же почётный караул из череды раболепствующих?» — поинтересовался Efim P.
«Раньше таких гостей встречал залп береговой батареи. Тоже ничего себе оркестр», — отметил Андрей М.
«Бусы привезли?» — иронизирует Юрий Б.
«Холопы радуются приезду барина», — добавил Bob A.
«Они хотят посмотреть, как украинцы среагируют. Никак! Следующий раз они зайдут хозяевами!» — написала Ольга Г.
«А когда-то заходил круизный лайнер «Т. Шевченко»! Ну шо, героям слава?» — отреагировал Влад Г.
«Хозяева приплыли проверить, что еще содрать с рабов. Колония», — отметила Светлана С.
«К нам только входят-уходят корабли чужих стран. А где корабли моей страны, — ушли на металлолом в Турцию? Остались одни американские надувные лодки по $35 тыс. за штуку», — подытожил Алекс.
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