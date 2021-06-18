18 июня 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили новость о вхождении двух кораблей НАТО в Одесский порт.

Мирослава Романенко, , 20:25 — REGNUM Фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805, а также эсминец ВМС Великобритании HMS Defender D36 вошли 18 июня в морской порт Одессы, сообщает местное издание «Думская». В издании «Таймер» добавили, что корабли НАТО встретили с оркестром.

Георгий Савицкий. Одесский порт. 1924

Новость обсудили в телеграм-канале «Таймер», а также в социальной сети Facebook на страницах издания «Таймер» и канала «Первый независимый». Комментирующие без одобрения восприняли прибытие кораблей НАТО в порт Одессы, указав на подчиненное положение Украины по отношению к странам НАТО.

«А салют? Массовые гулянья? Такой повод», — иронизирует Константин В.

«В свое время адмирал саблю американцу подарил, причем торжественно. А это продолжение унижения, чем ниже, тем более «свободные», — отметил Maksym G.

Эскадренный миноносец «Дефендер» (D36) Royal Navy

Читайте также: Генералиссимус Суворов и казачий американец для Украины. На коленях

«Как у себя дома», — пишет Алёна.

«На колени не забыли встать? Это так по-украински…» — написала Танита И.

«Хозяева приехали», — отреагировал Кирьян.

«Позорище, а оркестр к чему?» — поинтересовалась Елена Ж.

«Хозяев встречают с почестями, все как положено», — добавил Max K.

«А где же почётный караул из череды раболепствующих?» — поинтересовался Efim P.

«Раньше таких гостей встречал залп береговой батареи. Тоже ничего себе оркестр», — отметил Андрей М.

«Бусы привезли?» — иронизирует Юрий Б.

Корабли НАТО в Одессе Twitter@armyinformcomua

«Холопы радуются приезду барина», — добавил Bob A.

«Они хотят посмотреть, как украинцы среагируют. Никак! Следующий раз они зайдут хозяевами!» — написала Ольга Г.

«А когда-то заходил круизный лайнер «Т. Шевченко»! Ну шо, героям слава?» — отреагировал Влад Г.

«Хозяева приплыли проверить, что еще содрать с рабов. Колония», — отметила Светлана С.

«К нам только входят-уходят корабли чужих стран. А где корабли моей страны, — ушли на металлолом в Турцию? Остались одни американские надувные лодки по $35 тыс. за штуку», — подытожил Алекс.

Читайте также: На Украине утвердили специальный план подготовки ко вступлению в НАТО