18 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В Сети обсудили заявление спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о том, что Украине не достает членства в НАТО или $40 миллиардов помощи от Соединенных Штатов для того, чтобы «вымести Россию из Донбасса».

Оксана Переможенко, , 21:39 — REGNUM Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украине не достает членства в НАТО или $40 миллиардов помощи от Соединенных Штатов для того, чтобы «вымести Россию из Донбасса». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если бы Байден, Америка решила, что Украина должна «победить Путина» прямо сейчас, что бы сделала Америка? Что, ей сложно дать нам 40 миллиардов долларов на перевооружение и на резкое повышение нашей боеспособности вооружённых сил, чтобы мы «вымели Российскую Федерацию» просто в прямом боестолкновении из Донбасса? Нет. Они делали это во Вьетнаме, делали это в Корее, в Афганистане и много где в других местах… Может ли содействовать Америка, чтобы нас прямо завтра приняли в НАТО? Может. Потому что когда они говорят о коррупции, я сразу вспоминаю такие страны, как Албанию, Болгарию, Турцию ту же, которые с точки зрения коррупции, по крайней мере Албания и Болгария на 2009-й год, когда они вступали, это же примерные были страны в этом смысле… Но почему они этого не делают? Они не делают потому, что не знают, нужно ли им, чтобы мы тут «победили Россию». Потому что они не знают, что делать с Россией», — приводит слова Арестовича украинское издание «Шарий.net».

Заявление украинского чиновника в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие указали на то, что даже если теоретически Киеву выделят деньги, вряд ли они дойдут до адресата, и Западу об этом известно. Иные указали на то, что нынешние украинские политики привыкли выпрашивать деньги у Запада под предлогом «войны с Россией», хотя американцам со спутников видно, где находится российская армия и что ее нет в Донбассе, как о том восьмой год утверждает Украина.

«А если дать 50 млрд. А 60 млрд? Наверное тогда не только Россию, но вообще всю Европу на колени поставят?» — иронизирует Jurij O.

Аристарх Васильевич Лентулов. Война. 1912

«Украинский Паниковский (один из центральных персонажей романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» — О. П.) — дай миллиард!» — шутит Никита Ю.

«Вопрос не в сумме, тут что дай, что выкинь, — одно и то же!» — добавил Сергей С.

«Можно подумать, что эти миллиарды, попавши в страну, дошли бы по назначению», — отметил Вадим М.

«А как же рассказы о самой сильной армии Европы?» — напомнил Александр Н.

«Профессиональные попрошайки», — отреагировал Сергей Г.

«Сейчас американцы включат свой печатный станок и напечатают для Украины свои «фантики…» — пишет Александр П.

«США понимают, как только Украине дать 40 млрд, на следующий день правительство и генералитет отбудут на Мальдивы. С кем Донбасс воевать?» — не без иронии пишет Dmitry L.

«Сомневаюсь, если бы там действительно была Россия, что кто-то смог бы её оттуда «вымести», — добавил Evgeny N.

«Они не знают, что делать с Украиной, а не с Россией. И потом, почему сорок миллиардов, а не четыреста? Это что он в сорок миллиардов оценил всю территорию Украины вместе с народом? Как-то дёшево. Хотя без земли, которую к декабрю всю продадут, может столько и будет стоить вся Украина», — написал Сергей П.

«Слабоваты запросы, ей-богу. Просите сто миллиардов, не мелочитесь. Дадут», — шутит Сергей Г.

«Пока дают деньги, — война не закончится», — отметил Владимир Р.

«Делали это в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане». Кто-нибудь напомните этому идиоту, чем там дело закончилось…» — призвал Юрий С.

«После этих слов поперхнулся самогоном Порошенко. Даже он такой наглости не имел», — добавил Сергей О.

«Просто США прекрасно знают, что на Донбассе нет России. Они знают, что на Донбассе гражданская война и водят вас как лохов. Хотя почему это как?» — пишет Alex E.

«А чего 40? Проси больше! 400 проси! А еще пару триллионов для Крыма. Там точно войска РФ стоят», — добавил Александр П.

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«США должны дать вам денег, чтобы вы пошли убивать с ещё большей силой свой же народ и в итоге получили… от РФ», — отреагировал Антон Т.

«Уже не знают, как денег выкружить! А то… [американцы] со спутников не видят, где и чьи войска!» — отметил Вадим К.

«Смешной малый. До сих пор делает вид, что верит, будто бы может военным путём захватить ЛДНР», — добавил Геннадий З.

«Сидит попрошайка. Ты проходишь мимо, а он тебе в спину: «идёт вон, зажрался, 100 рублей не дал, козёл». Да ты ему хоть тысячу дай, он никогда, никуда не пойдет работать и ничего делать не будет, так и будет бубнить мимо проходящим», — отметил Александр М.

«Опять попрошайничество. Интересно как у вас получается. С одной стороны, пышаемося (гордимся — О. П.) украинством, своими корнями, запорожские казаки, мы — не Малороссия… А с другой стороны, дайте 40 млрд. Ну пожалуйста. Пусть барин приедет и нас рассудит. Или крестик снимите, или ковшиком прикройтесь», — написал Иван П.

«Вам шо дай, шо подари. Потом виллы покупают в Майями, а ВСУ как оборванцы голодные ползают», — подытожил Павел В.

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