Утром 17 июня жители Керчи проснулись в почти полностью затопленном городе. Сильные ливни, прошедшие ранее, привели к увеличению уровня воды в реке Мелек-Чесме, и она вышла из берегов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Золотой грифон на стеле «Керчь-город-герой»

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Затопленными оказались центральные улицы города, повреждены припаркованные автомобили, затоплено более 230 домов — людям понадобилась эвакуация. «Крымэнерго» сообщил об отключении 100 подстанций на утро 17 июня — обесточенным в том числе оказался и центр города.

Сегодня же было принято решение о введении сначала в Керчи режима ЧС межмуниципального характера, а затем — уже регионального.

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Главе Крыма Сергею Аксёнову, который утром прибыл в Керчь, пришлось на лодке добираться до здания городской больницы. При этом в видео, опубликованном главой Крыма, пользователи заметили троих людей, которые, как видно на кадрах, плывут за лодкой Аксёнова. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил журналистам, что плывущие — сотрудники МЧС, они добираются до городской больницы, поскольку воды в этом районе по грудь. Однако в МЧС России заявили, что плывущие люди сотрудниками ведомства не являются.

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В пресс-службе регионального крымского МЧС РБК объяснили, что плывущие на кадрах люди — гражданские. «Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», цитирует издание представителя ведомства.

Цитата из видео «Аксенов на моторной лодке осмотрел затопленную Керчь» пользователя Телеканал Крым 24. rutube.ru За лодкой с главой Крыма Сергеем Аксёновым плывут люди в одежде

Комментировать «группу в камуфляжных купальниках» в итоге пришлось самому главе Крыма Аксёнову.

«Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, они находятся в гидрокостюмах. Это делается со всеми без исключения. Я исключением не был. Мы проехали в больницу, её нужно было осмотреть. Поэтому предлагаю паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности. Они сопровождают всех. Плавают целое утро», — заявил журналистам глава Крыма.

«Пока так будут плавать люди, то проблема не в природе и не в погоде…» — написала под постом Аксёнова в Facebook Яна М.

«У МЧС нет лодок? Только вплавь? Чувство гордости за сотрудников борется с несколькими другими», — комментирует Алина В.

«Какой позор! МЧС даже лодок для своих сотрудников не имеет, что уже о людях говорить. А тех «руководителей», что ничего сделать не могут, как раз следом за лодкой вплавь и надо отправить!!!» — считает Ольга К.

«Ливневки и по улицам закатали в асфальт», — сетует Евгения Щ.

«Похоже, пора все города строить на сваях. Поднимать метра на два от земли. В будущем осадков будет больше», — уверен Stanislav T.

82.mchs.gov.ru Керчь после ливня

«Странная история с плывущими сзади. Крепко Керчь затопило. Керчане, вы как там? Помощь нужна?» — спрашивает Татьяна Л.

«Нижнюю Цементную слободку затопило, жителей и размещённую в городке строителей воинскую часть, прорвало дамбу ставка в районе нижнего Солнечного», — сообщил Андрей Б.

«Что это за дичь? Как такое возможно? Вплавь за начальством? Жуть…» — возмущён Oleh V.

«Вот у меня вопрос к тем, кто ведет информационное сопровождение главы Крыма Сергея Аксенова. Вот он приехал в Керчь осматривать последствия потопа, так и должно быть. Но вот выложили ролик, где Сергей Аксенов со свитой в лодке, а сотрудники МЧС (хотя может показаться, что охрана) в одежде вплавь за ним. Теперь, я думаю, что не только у меня, глава Крыма будет ассоциироваться не сколько с помощью населению, а сколько как человек, отобравший у МЧС лодку и заставивший спасателей плавать за Сергеем Аксеновым и свитой. Ну, вот такое впечатление. Не знаю, кто координирует у него работу по информационному сопровождению, но этот человек вывел историю с плавающими за Сергеем Аксеновым МЧСовцами на федеральный уровень», — написал Vlad Zv.

«У нас могут и плыть, и бежать, и летать. Супермены живут здесь», — написал пользователь Sea Naval.

Rk.gov.ru Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Крыму

«Плывут избиратели за лодкой, чтобы сказать всё, что думают… Яростно плывут!» — написала Людмила Д.

«Я, конечно, понимаю, что у людей горе, и очень им сочувствую… Но видео как отрывок из кинокомедии», — комментирует Elena Makarova.

«Такое наводнение — следствие сильных ливней над крымскими горами. Аналогичное было несколько лет назад в Симферополе», — вспоминает Vassili P.

«Гребцы Керчи потрясли мир… Очень жаль город», — сочувствует Alex Petrov.

«Это позор, ладно бедствие, но у вас люди за бортом…» — написал Александр К.