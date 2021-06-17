Во Львове суд вынес приговор студенту, который участвовал в «осквернении» памятника лидеру ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере. Как уточняется, памятник Бандере во Львове осквернили в феврале текущего года. Как установило следствие, исполнителями были двое жителей Хмельницкой области, которые являются студентами одного из львовских вузов. Мотивом совершения данного правонарушения была материальная выгода.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Студент приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Оосквернение памятника, воздвигнутого в память участников партизанского движения, подпольщиков, а также лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины»).

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Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели украинского издания «Шарий.net». Многие отметили, что за снос памятников, связанных с советским периодом истории Украины (Ленину, маршалу Жукову), на Украине никого не наказывают.

«А за снос памятников Ленину, Артёму и прочим деятелям времён СССР никого не наказали Ну да, это другое!» — написал Эдуард С.

«Львов — рассадник фашизма», — отреагировал Игорь И.

«Эти го*нюки уничтожили во Львове монумент Славы, грандиозное сооружение, как говорят поляки…» — отметил Вова Д.

Russianname Монумент Боевой славы Вооружённых Сил СССР. Львов

«Скоро молиться заставят на него. Позорище!» — пишет Светлана М.

«Иного ожидать не стоит. За зиги административка. За краску — срок. Понятно, кого поддерживает это государство и какая идеология у этого государства. Донбасс и Крым «мечтают» вернуться в государство с такими порядками», — отметил Олег Н.

«Надо было его вообще взорвать — хоть сидеть не обидно…» — отметила Галина Р.

«Я уж подумал срок за прославление Бандеры!» — отреагировал Oleg M.

«За памятники советским воинас медали давали», — пишет Виктор Д.

«А сколько дали лет тюрьмы тем упырям, что обрисовали ОП (офис президента Украины — М. Р.) фашистской свастикой?» — спросил Андрей Я.

«А вот интересно, когда то же самое «активисты» сделали с памятником генералу Ватутину, командующему 1-м Украинским фронтом, который освободил Киев от фашистских оккупантов 6 ноября 1943 года, какой дали срок «активистам»?» — поинтересовался Александр К.

«Хорошо, что хоть не расстреляли. Эти уроды могли…» — добавил Vladimir B.

«Вот вам и бандеровское государство: на Юго-Востоке можно рушить что угодно (кроме УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бандерни и прочей хрени), а во Львове — низзя», — написала Ирина Д.

«Идите к черту со своим Бандерой. Лучше буду сепаратистской, чем признаю этого нацика своим героем. Добить нужно было их всех сразу же после войны, чтобы ни следа, ни воспоминание о них не было… нечисть», — отреагировала Esma A-y.

«Это называется избирательное правосудие. За то же самое многим ничего не было. Страна постаментов от памятника», — добавил Вячеслав Викторович Е.

Корнелис Сафтлевен. Сатира на суд над Йоханом ван Ольденбарневельтом. 1663

«Почему гражданин Австро-Венгрии так пекся за признание Украины, что убивал польских чиновников, и скрывался от правосудия в Германии, но при этом писал свои пасквили против государства, увеличившего размеры УССР в три раза. Только галичанские оккупанты могут таким уродам памятники ставить», — пишет Павел З.

«Ему и шайке за все зверства обещали гауляйтерство на западе Украины, а в конце слили, как любое го*но. Предателей и карателей никто не любит, достаточно посмотреть на современных атошников, которых люди на Украине начинают ненавидеть. Те люди, что уже начали трезветь и приходить в себя», — подытожил Павлу З. читатель под псевдонимом Дон Хуан.

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