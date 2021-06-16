Киев, , 17:34 — REGNUM Во Львове вынес приговор студенту, который участвовал в осквернении памятника лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.

Об этом 16 июня сообщило львовское отделение Службы безопасности Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, памятник Бандере во Львове осквернили в феврале нынешнего года. Как установило следствие, исполнителями были двое жителей Хмельницкой области, студенты одного из Львовских вузов. Мотивом совершения данного правонарушения была материальная выгода.

Студент приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (осквернение памятника, воздвигнутого в память участников партизанского движения, подпольщиков, а также лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины).

ИА REGNUM напоминает, что ранее в этом году депутаты Львовского облсовета приняли обращение к президенту УкраиныВладимиру Зеленскому, в котором призвали его вернуть Бандере звание героя Украины. По сих пор Киев не отреагировал на этот запрос.