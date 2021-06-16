Офис президента Украины располагает информацией о том, что Россия в настоящий момент якобы отрабатывает варианты возможного захвата Киева, Одессы и Харькова. Об этом заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press президент Украины Владимир Зеленский.

Рука с букетом цветов. 1896

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Заявление украинского президента обсудили читатели телеграм-канала «наглый». Автор телеграм-канала украинский журналист Максим Назаров прокомментировал эту новость так: «Какие дальнейшие инструкции? Шо люду делать? Доллары покупать, квартиры продавать?..» Заявление Зеленского было воспринято с иронией. Часть комментирующих отметила, что нужно покупать цветы, готовить каравай, учить гимн России. Кто-то добавил, что жители некоторых юго-восточных областей Украины «ждут» этого.

«Николаев никому не нужен как всегда», — написал Volodymyr (Monomax) S.

«А Днепропетровск забыли», — добавил 65r asd.

«Цветы раскупили до последнего букета», — пишет ИN.

«Цветы подорожают!!!» — отреагировал аск.

«Точно. Многие с цветами встречать будут», — ответил Константин П. на реплику читателя аск.

Артур Шик. Советский солдат гонит фашистов на Запад. 1945

«[Готовить] флаги РФ и портреты ВВП (Владимира Путина — О. П.)», — отреагировала Ирина И.

«Учить гимн России, перешивать вышиванку в косоворотку, плести лапти», — написала Ir S.

«Может кто знает, мечты Зеленского сбываются?» — спросила Татьяна.

«Я за цветами!» — пишет Ара Арарат.

«Какой идиот! И это мы его выбрали. По его логике, что, нам пора шить триколоры? Или оружие покупать? Или туалетную бумагу, как наши люди любят? Что? Вот же полудурок!!!» — возмутилась Kyrortnik.

«Самое страшное, что нас захватят россияне, привитые «Спутником», а он не входит в список ВОЗ», — иронизирует Вячеслав С.

«А по факту, да и даже если захватят… [все равно]. Для обычных людей все равно ничего не изменится, так что пофиг. Эпоха борьбы со всеми подряд и все вокруг враги, кроме Америки, которая находится на континенте…[неизвестно] где, реально… [надоела]», — пишет Алексей Т.

«Слишком часто пугают, чтобы начать боятся», — написала AnqelA.

«А народ ждёт, уже обрадовался, когда Путин придёт», — добавил А.В.

«Уже 7 лет готовятся к захвату и никак захватить не могут, если судить по заявлениям наших властей», — отметил Боб Марля.

«Ой блин. Вам опять подарили надежду. Не нужны вы России. Кипите и варитесь в своём… сами. Бойтесь, друзья, другого. Этот придурок и правда провоцирует… Не просто ж заберёт (Николаев, не переживай, вас тоже), войнушка будет», — добавила Галина.

«Ну здесь же есть доля правды. Русские цари, большевики, генералиссимусы создавали окраины для себя. Пришло время эти земли забрать. По справедливости. Не Макрону же с Байденом их отдавать?» — спросила Вика Д.

«Одесса давно ждет освобождения от рогульской оккупации», — написал Vladislav Odessa.

СС0 Public Domain Фрагмент советского плаката 1943 года.

«Покупайте цветы и встречайте российскую армию. Вы на пороге грандиозного шухера», — отметила Elena B.

«Давно готовятся или тока-тока начали? А до этого тогда что за заявления звучали?» — смеется Tatyana.

«Да люди молятся на юго-востоке чтоб это уже наконец-то свершилось!!!» — написал MIXO.

«Давно пора, сколько ждать можно!» — добавил Артур Б.

«Украина нужна России. Надо как-то мириться, заканчивать все это и жить дружно. Торговать. Надоело все это, уже сил нет! Всем добра», — пишет White.

«Решил настроение поднять жителям Одессы, Харькова и даже Киева? А как же остальные украинцы?» — подытожил Андрей.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украину могут вынудить создать «самую мощную армию в Европе».