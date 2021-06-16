Киев, , 17:24 — REGNUM Офис президента Украины располагает информацией о том, что Россия в настоящий момент отрабатывает варианты возможного захвата Киева, Одессы и Харькова.

Об этом заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press президент Украины Владимир Зеленский, материал опубликован сегодня, 16 июня.

«К большому сожалению, мы должны ожидать осложнения и быть готовыми к ним каждый день. Но я не считаю, что это будет. Вероятность провокаций существует, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021»… И все же я считаю, что в полномасштабной войне Российская Федерация не заинтересована», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что вероятность эскалации конфликта есть и, более того, она только возросла.

«Потому что когда у вас большое количество военных вдоль границ или контактной линии, то любая провокация может закончиться конфликтом», — отметил президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что слова о том, что Россия якобы может вторгнуться на территорию Украины — это «абсолютная глупость и искусственное нагнетание антироссийской истерии», которое никоим образом не способствует урегулирования ситуации в Донбассе.