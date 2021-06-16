16 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что Украину могут вынудить создать «самую мощную армию в Европе».

Оксана Переможенко, , 18:38 — REGNUM Украину могут вынудить создать «самую мощную армию в Европе», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для иностранных СМИ. По словам украинского лидера, если Украина будет в одиночку решать проблему глобальной безопасности, ей придётся потратить на это «много человеческого потенциала».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе», — сказал Зеленский.

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Заявление украинского президента в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие из комментирующих напомнили, что предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко ранее уже заявлял, что украинская армия является одной из самых мощных на континенте. Люди также отметили, что нужно стремиться к миру, а не войне.

«Я-то думала у нас уже семь лет как самая мощная армия в мире, а он только создавать собрался», — написала Ksenia K.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Вместо того, чтобы становиться учёными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — сказал Зеленский. Ключевая фраза «будут думать как защищать семью и дом». Оговорка по Фрейду, все-таки решили народ втянуть в кровавую бойню. Когда в стране война, невозможно проследить куда деваются деньги», — отметил Евгений К.

«Шо, опять? Уже была при Петре, куда дели ироды?» — иронизирует Сергей.

«В смысле «создадим»? А та, что была «самая мощная», куда делась?» — не понимает Наталья К.

«Когда Россия трубу перекроет, ржавый трубопровод на металлолом сдадут, денег заработают и создадут и очень даже скоро!» — пишет Nata Natasha I.

«Так вроде как уже создали, не? Вроде бы уже и Европу защищаем», — напомнил Дорогой Ильич.

«Для этого нужна экономика, а ее нет. Не бывает мощной армии без мощной промышленности и науки», — отметил Вячеслав Викторович Е.

«Ну это все лирика и фантастика, пусть попробует поговорить с шахтёриками», — написал Юрий.

«Мы хотим мира и нормальной человеческой жизни. Мы не хотим твоей армии и твоей войны», — отреагировал Сергей А.

«Значит, наш президент, гарант конституции, видит только силовое решение конфликта??! А зачем тогда Минские договорённости? У меня крыша едет из-за отсутствия логики или другие больны?» — не понимает Галина К.

«Так вроде уже создал Порошенко? Или просто Петр ее с собой забрал?» — спросил Алексей С.

«Не верю, что это тот человек, за которого проголосовало большинство украинцев!!!» — отметил Денис Е.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Самую мощную армию в Европе невозможно создать, пока есть Россия…» — пишет Леонид А.

«Создадим, так уже ведь создали лет семь назад и хвастались, что самая крутая армия в Европе, а после получили котлы и денег с оружием просить начали…» — подытожил Стас К.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что запуск «Северного потока — 2» лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая «защищает всю Европу».