Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что новое правительство ФРГ, которое будет сформировано осенью после парламентских выборов, согласится предоставить Украине оружие. Об этом 14 июня глава внешнеполитического ведомства заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские мечты

«Это правительство уже не изменит своей позиции. Но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство. И мы уже работаем над тем, чтобы новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу», — цитирует министра «РБК-Украина».

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие напомнили, что Владимир Зеленский обещал, что он и его команда завершат войну в Донбассе. Также люди указали на то, что страну нужно развивать, завершив при этом войну, а не выпрашивать оружие.

«Вот бы и нам новое правительство, которое перестанет выпрашивать оружие, а займется наконец строительством нормальной, мирной жизни. Будет ли такое в Украине? Уже даже не верится», — отметила Татьяна М.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«Поля засейте! Накормите стариков! Детей от рака… излечите, дороги сделайте. Достаточно крестов. И свет по селам, в городах включите! Гордиться надо миром, не войной! Культурой, а не армией баранов! Счастливой, а не нищей страной, где врут безбожно сволочи с экрана!» — написала в стихотворной форме Маргарита П.

«Дорогой министр, зачем вам оружие? Нужно вести мирные переговори, а не оружие», — пишет Надежда Д.

«Попрошайки. Ничего не поменялось. 7 лет только «дай» и «должны», — отреагировала Валентина Ф.

«Зе-команда обещала в короткий срок установить мир, оружие вам для чего?» — не понимает Михаил П.

«Надеюсь, понятно, что от этого правительства ничего хорошего не жди», — отметила Марина М.

«Когда новое правительство Германии согласится предоставить Украине оружие, надеемся, что уже Кулебы не будет ни в каком правительстве Украины», — добавил Олег Валентинович.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Мозгов бы, а не оружия…» — отметил Владимир Г.

«Вам нужно предоставить мозги, оружие… не надо» — написал Андрюха Р.

«Пострелять охота? А в армии служил? Дипломат должен о мире договариваться!» — отметила Наиля Л.

«Ты против кого оружие применить собрался, ничтожество?» — спросила Ludmila L.

«А вот следующее после «нового» [правительства ФРГ] так точно даст Кулебе, если не оружие, то в «бубен», — отреагировал Ivan P.

«А ты у Ющенко спроси, сколько оружия он Грузии продал», — написал Евгений Л.

«Берите сразу деньгами. Проще будет разворовывать…» — подытожил Александр Б.

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Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украине не дают плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России.