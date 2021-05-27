27 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили решение правительства ФРГ не выдавать разрешение на поставку вооружения Украине.

Мирослава Романенко, , 18:51 — REGNUM Правительство Германии текущего созыва придерживается рестриктивной политики экспорта вооружений и не намерено её менять. Об этом в ходе брифинга 26 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Потери Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В контексте Украины мы не выдаём разрешений на поставку вооружений, — подчеркнул представитель германского правительства. — Говоря от имени действующего правительства, хочу сказать, что в текущем легислатурном периоде это не поменяется».

Зайберт добавил, что Германия выступает за политическое решение кризиса на Украине на основании Минских договорённостей. По его словам, Берлин оказывает Киеву дипломатическую, экономическую и политическую поддержку.

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Заявление немецкого политика в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Некоторые комментирующие отметили, что решение Германии предсказуемое, так как Украина выступает против строительства газопровода «Северный поток». Иные отметили, что Украине не стоит выделять вооружение, чтобы война быстрее закончилась. Кроме того, некоторые указали на то, что вооружение попросту может быть продано.

«Очень мудрое решение. Пора прекращать воевать и искать другие пути к согласию. Это задачи дипломатов. А пушки должны молчать», — написала Наталья М.

«Глубокую обеспокоенность будут оказывать. Держитесь…» — иронизирует Петр К.

«Очень умное решение! Оружием надо уметь пользоваться, что не свойственно украинцам!» — добавил Анатолий Н.

«Слава Богу, обезьянам гранаты лучше не давать», — пишет Ирина С.

«Помогите политическую часть вопроса решить, заберите дармоедов наших к себе в Германию на перевоспитание», — призвал Андрей Федорович.

«Могли бы насосы прислать для надувных лодок, чтобы наш флот доукомплектовать», — добавил Владимир Г.

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ВМФ Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Глупо Украине, которая в мировом ТОП-10 по продаже (!!!) вооружения, поставлять оружие», — отметил Слава Н.

«Сейчас посол Украины в Германии покажет им кузькину мать! Оккупацию он им уже припоминал, теперь, наверное, припомнит рыцарей на Ладожском озере… Неужели у Германии не завалялось какого-нибудь мессершмитта или фаустпатронов времён Второй мировой!!! Украине-то ведь много не надо! Подаришь ей надувную лодку, она и рада», — добавил один из читателей.

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«Одним «Северный поток — 2», другим — большую озабоченность», — пишет Николай Б.

«Очень разумное решение. Сколько воевать с Донбассом и с собственным народом?! Кто гибнет от разрывов снарядов? Правильно — мирное население… Донбасса и это нужно уже прекращать и решать мирным путем!» — добавила Alexa U.

«Это за «Северный поток — 2». Правительство Украины ставит немцам палки в колеса, вот и ответ. За то, что обращались в американский Конгресс», — отметила Liliya А.

«Когда-то Зеленский шутил и называл Украину попрошайкой. Вова, что-то изменилось с тех пор?» — спросила Ольга Ш.

«А что, немцы дурные, без газа сидеть?» — спросил Петр П.

«И зачем обезьяне граната? Или пропьёт, или себя подорвет. Да на хрена она, если у нас и так «наймогутниша» (самая могущественная — М. Р.) армия… Правда, без своих патронов и без своей солярки», — добавил Oleg B.

«А что, мы уже и у немцев кллянчили? Конечно, у нашей власти совсем плохо с головой. Германия борется со всеми недоброжелателями, кто против СП-2, мы все время тоже присоединяемся к противникам СП-2 и тут же просим помощи. Вы что-то понимаете? Может, они уже стали

Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

ии и поняли, что лучше с соседями не воевать, а дружить», — отметил Виктор А.

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Напомним, 24 апреля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что украинские власти направили властям Германии список вооружений, которые Киев хотел бы получить «для защиты Черноморского побережья». Отмечается, что в список вошли подержанные корветы, системы противоракетной обороны и средства по разминированию.