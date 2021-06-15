Киев, 15 июня 2021, 09:23 — REGNUM Украине не дают план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня в эфире телеканала ICTV.
Кулеба добавил, что Украина должна и дальше работать над внедрением реформ.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, что планы НАТО по сближению с Украиной не имеют никаких чётких сроков.
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