Президент Украины Владимир Зеленский считает, что со стороны МВФ несправедливо выдвигать к стране такие же требования, как к другим государствам, которые кредитует фонд. Зеленский пояснил, что «несправедливость» состоит в том, что Украина восьмой год пребывает в состоянии войны и, соответственно, вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

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Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Также заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «НАШ». Многие предложили Зеленскому прекратить войну и перестать все проблемы государства списывать на военные действия. Иные задались вопросом, а с кем «воюет» Украина. Кто-то предложил прекратить сотрудничество с МВФ и «перестать ныть».

«Прекращай войну!..» — призвала Надежда К.

«Ужасно надоело его нытьё! МВФ должен дать деньги на войну, Россия должна компенсацию за СП-2. А где разговоры о поднятии экономики? Вместо развития сельского хозяйства продажа земли. На армию выделяют все больше и больше, а солдат кормят баландой. Куда спрятался лысый черт, с которым Зеленский обещал договариваться о мире? Сплошное вранье!» — отреагировала Лариса.

«Конечно, несправедливо! Мы заглядываем в чужие кошельки, завидуем, жалуемся и хотим, чтобы МВФ финансировал войну, в которой нам не победить?! А МВФ считает, что нам по силам победить коррупцию, чтобы хватило и «на все остальное», т. е. на нас с вами», — отметила Людмила Х.

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«Что, очнулся? Жаль, что так поздно. Уже всю Украину отдал в залог МВФ», — добавила Марина Г.

«В Израиле давно идет война. Но там развита экономика, на высшем уровне медицина, достойный уровень жизни. Не надо все списывать на войну», — пишет Галина К.

«По твоим словам, война уже должна быть закончена», — отреагировал Виталий З.

«А кто мешает прекратить войну? Олигархи?» — поинтересовалась Людмила В.

«А он думал, что МВФ — это «95 квартал»!.. Увы, там свои правила, а точнее, правила выгоды…» — добавил Стас Ф.

«Разве у других стран МВФ требует закрытия больниц для туберкулёзников, дурдомов, подписывать невыгодные для страны договоры?.. Дожили, нам уже чиновников в высшие органы власти назначают ЕС и США. Этот клоун хочет сказать, что везде так???» — поинтересовался Николай Л.

«А что, война будет длиться вечно? Всем удобно — чуть что: у нас же война…» — отметила Татьяна П.

«А кому нужна эта война?» — спросила Татьяна П.

«МВФ преследует одну единственную цель — добраться до ресурсов страны, а население будет только мешать», — пишет Вадим Т.

«Жаловаться не стоит, надо просто прекратить сотрудничество. И не надо говорить, что не выживем, если народ увидит, что для него делается благо, потерпит во имя будущего», — отметил Юрий М.

«Какая война и с кем? Украина объявила войну? Введено военное положение? Хоть с одной страной разорвали дипломатические отношения?» — спросил Александр Б.

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«А тратить деньги из ковидного фондана дороги и «Большое строительство», так значит, можно, да? Отмывать и воровать их можно? Понятно, какой у тебя приоритет», — добавил читатель под псевдонимом 22 Kr07.

«Это ж надо так гнать и не бибикать…» — подытожила Ирина.

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Напомним, ранее стало известно, что украинское правительство одобрило направление $6 млн со счетов Украины в Международном валютном фонде на списание долга Судана перед фондом.