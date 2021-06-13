Мирослава Романенко, 13 июня 2021, 11:42 — REGNUM Украинское правительство на заседании 9 июня одобрило направление $6 млн со счетов Украины в Международном валютном фонде на списание долга Судана перед фондом, сообщило 12 июня издание «Страна.ua» со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины № 612 от 9 июня.

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Кабмин Украины одобрил проект письма к МВФ о предоставлении финансовой помощи Судану для реструктуризации его долгов перед фондом. Вместе с тем внешнеполитическое ведомство Украины не поддержало данную инициативу из соображений политического характера.

Журналисты издания также обратили внимание на то, что в октябре 2018 года посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер признал крымский референдум соответствующим международному праву и его результаты, согласно которым крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, следует признавать.

Новость оценили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «наглый». Многие отметили, что Украине, как стране с большой задолженностью перед МВФ, наверное, «больше всех нужно» было помогать рассчитаться с долгами Судана. Иные указали, что в стране имеется задолженность по зарплатам. Кто-то заметил, что это помощь не столько Судану, сколько МВФ, который не может получить свои деньги от африканского государства.

«А может, погасим кредиты обедневших американских граждан сразу?» — спрашивает Daria.

«А мы типа уже со своим кредитом разобрались? Можем другим помогать, так как у нас сильнейшая экономика?» — поинтересовался Alex Media.

«А зарплаты шахтерам и врачам уже выплатили?» — спросила Olga L.

«Я, кстати, не знал, что Судан Крым российским признал, но посмотрел сейчас их голосования в ООН — реально, они всегда по Крыму голосовали в пользу России», — добавил Константин П.

Киев
Киев
Марина Захарова © ИА REGNUM

«Вроде бы говорили, что никто не признал Крым российским…» — отметил Олег.

«А наши долги, я так понимаю, закончились», — пишет VITALIY.

«Отправим всю команду (кабинет министров — М. Р.) в Судан на ПМЖ», — иронизирует Елена.

«Пусть теперь со своего кармана заплатит эти деньги. И вообще, одна новость краше другой. Европа и Америка кинули конкретно Украину, чего и следовало ожидать», — написала Тamara.

«Это Путин «виноват», это он «уговорил» Судан признать Крым российским, сказав, что Украина на радостях выплатит их долг», — шутит Alisa Fox.

«Это при том, что у нас одна треть пенсионеров за чертой бедности! Сколько семей живет от пенсии к пенсии, экономя на всем! Наверное, первый — кабмин во главе с премьером, который я просто ненавижу!» — отреагировал Александр В.

«Теперь Судан сможет еще и инвестировать в Крым…» — не без иронии добавил L. Maks.

«Надо было [главе украинского правительства Денису] Шмыгалю помочь Америке долги погасить, тогда зрады (предательства. — М.Р.) не было бы (Штаты ж не признают Крым российским)», — написал Nibeon.

Главное здание МВФ в Вашингтоне
Главное здание МВФ в Вашингтоне
(сс) Javier Ignacio Acuña Ditzel

«Новое и на этот раз двукратное проявление идиотизма и тупости в исполнении Шмыгаля», — отметил Веталь.

«Это полный улёт!!! Какая прелесть!!!» — отреагировала Mila M.

«Сомалийских пиратов сменили суданские. Это выкуп», — шутит читатель под псевдонимом V.

«Взять кредит для погашения кредита малознакомого человека может только больной и опасный для семьи человек…» — написал Вячеслав С.

«А можно все страны должники перед МВФ скинутся и оплатят долг Украины, чтоб нашим внукам и правнукам не выплачивать?» — поинтересовалась Лара.

«Я как откровенный «путинский агент» ответственно заявляю, очень доволен действиями правительства Шмыгаля и зеленой власти клоунов вообще! У меня иногда возникают подозрения, может, они тоже «путинские агенты»?» — смеется Wal.

«Если мы такие щедрые и у нас есть лишние деньги, чтобы помощь другим государствам оказывать, то зачем мы вообще берём кредиты у МВФ?» — не понимает Marina.

Женщины Судана
Женщины Судана
EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations department

«А своей стране этот чмошник помочь не хочет? Наша страна уже, как наркоман, от кредитов МВФ зависима, а этот дебил Судану помогает», — отреагировал Александр.

«Походу, только Судан примет эту зеленую… братию после того, как им придется бежать…» — отметила Lydmila.

«Так, видно, принято в Америке — чужими деньгами помогать нуждающимся, всё по понятиям», — добавил Figaro.

«Вообще, не суть, главное, чтобы все гимн знали и в каждом гардеробе вышиванка висела. Только наденешь её, гимн запоешь, и сытый и довольный, а там, глядишь, и африканским детям помочь деньгами можно, ведь у нас есть гимн и вышиванка, не помрем, значит», — с сарказмом отметил Денис.

«Вообще-то, это помощь не Судану, а МВФ. Ведь это они не могут получить деньги. Поэтому всё логично и никакой зрады. Только стратегия — мы им помогли, значит, и условия следующего кредита мы диктуем…» — подытожил Владимир.

Напомним, в 2014 году в результате государственного переворота на Украине Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией. Данное решение было принято крымчанами на референдуме 16 марта 2014 года. Официальный Киев не признает волеизъявление жителей полуострова и считает Крым «своей территорией», которая якобы «оккупирована» Россией.

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